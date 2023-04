Das Bankenbeben und die Gefahr eines Bank Runs in diesem Jahr führten zu einem deutlichen Anstieg des Goldpreises. Investoren flüchteten sich mehr als sonst in die Sicherheit der Edelmetalle. Gold erzielte sogar den höchsten Quartalsschlussstand in der Geschichte. Und auch bei Silber stehen die Chancen gut. Vorboten sind 3 Silberproduzenten, die nach Empfehlung von Markus Bußler im Januar 2023 heute ein Plus von 12, 22 bzw. 50 % aufweisen.Silber könnte - noch vor Gold - die Story des Jahres 2023 ...

