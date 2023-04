DJ EUREX/DAX-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert präsentiert sich der DAX-Future am Dienstag im Verlauf. Der Juni-Kontrakt steigt aktuell um einen auf 15.765 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.786 und das Tagestief bei 15.749 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.657 Kontrakte. Charttechnisch handelt er in seiner Spanne zwischen 15.450 und 15.817 Punkten, an der Börse wird auf den Ausbruch aus dieser Range gewartet.

