FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HESKA RESTR. NEW DL-,001 HSKN US42805E3062
AB/FROM ONWARDS 04.04.2023 08:31 CET
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HESKA RESTR. NEW DL-,001 HSKN US42805E3062
AB/FROM ONWARDS 04.04.2023 08:31 CET