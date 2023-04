DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future tendiert am Dienstag im Verlauf etwas leichter. Der Juni-Kontrakt verliert um 8:40 Uhr 29 Ticks auf 136,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,59 Prozent und das Tagestief bei 136,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.773 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 10 Ticks auf 118,05 Prozent.

Im Vordergrund der Agenda steht für die Zinsstrategen der DZ Bank die Veröffentlichung der monatlichen Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher durch die EZB. Die Umfrage hatte im vergangenen Monat für eine kräftige Bewegung bei Anleihen gesorgt. Anfang März bezeichnete die EZB einen Rückgang der Verbraucher-Inflationserwartungen für die kommenden drei Jahre von 3,0 auf 2,5 Prozent als "signifikant". Die zehnjährige Bund-Rendite gab in der Folge um bis zu zehn Basispunkte nach.

Insbesondere in der vergangenen Woche waren Datenveröffentlichungen über die Teuerung in der EWU wieder in der Lage, Bund-Renditen in Bewegung zu versetzen. Zwar spreche eine immer noch sehr hohe (Kern-)Inflation für höhere Renditeniveaus, allerdings atme der Markt bei einem Rückgang von Konsumenten-Inflationserwartungen über leicht niedrigere Renditenotierungen auf. Das Kalkül sei hier, dass bei niedrigen Erwartungen eine weniger ausgeprägte geldpolitische Restriktion seitens der Notenbank nötig sein sollte.

April 04, 2023 02:47 ET (06:47 GMT)

