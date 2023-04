NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 45 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in seinem Bewertungszeitraum um jährlich jeweils zwei Prozent. Eine Verbesserung des Absatzes und der Profitabilität der Produkte sei dem Chemiekonzern bislang noch nicht gelungen. Dass es im ersten Quartal besser gelaufen sein dürfte als erwartet, liege an der Kostenkontrolle, nicht an der Nachfrage nach den Produkten des Kunststoffkonzerns. Die Aktie sei aus konjunkturzyklischer Sicht aber sein Favorit./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 11:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 19:00 / ET

DE0006062144