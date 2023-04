DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Exporte viel stärker als erwartet - Importe ebenfalls

Die deutschen Ausfuhren sind im Februar weitaus stärker als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Exporte gegenüber dem Vormonat um 4,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,7 Prozent prognostiziert. Die Einfuhren erhöhten sich sogar um 4,6 Prozent, erwartet worden war ein Plus von 0,8 Prozent. Die saisonbereinigte Handelsbilanz wies einen Überschuss von 16,0 Milliarden Euro auf, prognostiziert waren 18,3 Milliarden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahmen die Exporte um 7,6 Prozent zu und die Importe um 3,8 Prozent.

Australische Notenbank hält Zinsen nach zehn Erhöhungen stabil

Die australische Notenbank hat wegen der makroökonomischen Unsicherheit und einer Entspannung bei der Inflation eine Zinspause nach zehn Erhöhungen in Folge eingelegt. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, ließ sie den Leitzins bei ihrer Sitzung am Dienstag unverändert bei 3,60 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren. "Die Entscheidung, die Zinsen in diesem Monat stabil zu halten, gibt dem Rat mehr Zeit, um die Lage der Wirtschaft und den Ausblick in einem Umfeld beträchtlicher Unsicherheit zu bewerten", sagte Zentralbankgouverneur Philip Lowe.

US-Autohäuser haben wieder Autos auf Lager - Absatz steigt im 1Q

Autokäufern bietet sich ein Anblick in den Autohäusern, den sie schon lange nicht mehr gesehen haben: mehr verfügbare Pkw und Trucks. Die Lagerbestände an Neuwagen, die während der Pandemie aufgrund von Engpässen in der Lieferkette häufig gering waren, beginnen sich zu erholen, weshalb viele Hersteller für das erste Quartal höhere Verkäufe in den USA melden. Die guten Zahlen sind ein Zeichen dafür, dass der Automobilsektor einige der akuten Engpässe hinter sich lässt, die das Geschäft in den letzten Jahren belastet haben.

Nato: Finnland hat nicht um Stationierung von Truppen auf seinem Gebiet gebeten

Das ab Dienstag neue Nato-Mitglied Finnland hat nach Angaben der Militärallianz nicht darum gebeten, Nato-Truppen auf seinem Territorium zu stationieren. "Bisher gibt es keine solche Anfrage", sagte der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Aber natürlich könne es in der Zukunft eine solche Anfrage geben, "und dann müssen wir uns damit befassen", fügte Bauer hinzu. Ob die Nato Truppen in Finnland stationieren wird, sei "eine Frage, die mit Finnland beginnt", sagte er.

Tschechien und Slowakei rufen EU zur Umsetzung von Sanktionen gegen Russland auf

Die Regierungschefs Tschechiens und der Slowakei haben die EU aufgefordert, an den Sanktionen gegen Russland festzuhalten und weiterhin Druck auf Moskau auszuüben. "Es ist wichtig, dass die EU und ihre Partner weiterhin gezielten Druck auf die Russische Föderation ausüben und die Sanktionen konsequent umsetzen", erklärten der tschechischen Ministerpräsident Petr Fiala und sein slowakischer Kollege Eduard Heger am Montag gemeinsam in der slowakischen Stadt Trencin.

Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte vor allem in Partnerländer und Ukraine

Der Großteil der von der Bundesregierung im ersten Quartal 2023 erteilten Genehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern entfällt auf enge Partnerländer und die Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Insgesamt wurden von Januar bis März Einzelgenehmigungen im Wert von 2,4 Milliarden Euro erteilt, davon rund 497 Millionen Euro für die Ukraine, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mitteilte.

Trump zu Anklageverlesung in New York aufgebrochen

Der in einer Schweigegeldaffäre angeklagte frühere US-Präsident Donald Trump ist zur Anklageverlesung nach New York aufgebrochen. Trump wurde am Montag in einer großen Wagenkolonne von seinem Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida zum örtlichen Flughafen gebracht, wie Fernsehbilder zeigten. Die Privatmaschine des 76-jährigen Republikaners mit der Aufschrift "Trump" hob dann vom Palm Beach International Airport in West Palm Beach Richtung New York ab.

New Yorks Bürgermeister ruft vor Trump-Gerichtstermin zur Ruhe auf

Vor der Anklageverlesung gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump am Dienstag hat New Yorks Bürgermeister Eric Adams ein entschlossenes Vorgehen gegen mögliche gewalttätige Proteste angekündigt. "Wie immer werden wir keine Gewalt oder Vandalismus irgendeiner Art zulassen", sagte Adams am Montag im Rathaus der US-Millionenstadt. "Wenn jemand sich an einer Gewalttat beteiligt, wird er festgenommen, egal, wer es ist."

Australien verbietet Tiktok auf Diensthandys von Regierungsbediensteten

Nach Ländern wie den USA, Großbritannien, Kanada und Neuseeland hat nun auch Australien angekündigt, die Nutzung der chinesischen Video-Plattform Tiktok auf Diensthandys von Beschäftigen der Regierung zu verbieten. Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus sagte am Dienstag, die Entscheidung erfolge auf Empfehlung der australischen Geheimdienste und werde "so bald wie möglich" umgesetzt.

SÜDKOREA

Verbraucherpreise März +4,2% (PROG: +4,3%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate März +4,0% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

