QUANTRO Therapeutics ernennt erfahrenen Biotech Entrepreneur Dr. Michael Bauer zum Chief Executive Officer



04.04.2023 / 09:30 CET/CEST

Wien, Österreich, 04. April 2023: QUANTRO Therapeutics, ein innovatives Wirkstoffforschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger zielgerichteter Therapeutika konzentriert, die in krankheitsverursachende Transkriptionsvorgänge bei Krebs eingreifen, gab heute die Ernennung von Dr. Michael Bauer zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. Mai 2023 bekannt. Er wird die Nachfolge von Dr. Dieter Nachtigall antreten, der seit der Gründung von QUANTRO als CEO tätig war und nun in eine beratende Funktion für das Unternehmen wechseln wird.

Dr. Michael Bauer ist ein erfolgreicher Biotech-Unternehmer und eine erfahrene Führungskraft mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz als CEO, Vorstandsmitglied und in anderen F&E-Führungspositionen in in der Life Science-Branche. Im Verlauf seiner bisherigen Tätigkeit in globalen Konzernen sowie mittelgroßen und kleinen Biotech-Firmen konzentrierte er sich auf die klinische Entwicklung innovativer Krebstherapeutika mit neuen Wirkmechanismen, einschließlich auf Transkriptionsfaktoren ausgerichtete Medikamente. Während die meisten Projekte den klinischen Wirksamkeitsnachweis erreicht haben, befinden sich einige bereits in der Phase 3 oder haben eine Zulassung erhalten.

Vor seinem Wechsel zu QUANTRO war Dr. Bauer Mitbegründer, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats der Cellestia Biotech AG (Basel, Schweiz). Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen von einem akademischen Spin-Off zu einem bahnbrechenden Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich Onkologie, das Wirkstoffsuche und -entwicklung sowie diagnostische Ansätze für Patientenauswahl und Wirksamkeitsnachweis eng miteinander verknüpft. Unter seiner Leitung hat ein neuartiger Protein-Protein-Interaktions-Inhibitor (PPI) des NOTCH-Transkriptionsaktivierungskomplexes in der Onkologie und für die Behandlung von Autoimmun-/Entzündungskrankheiten die Phase 2 erreicht. Außerdem wurde der Aufbau einer innovativen Discovery Pipeline zur Entdeckung neuer Wirkstoffe für bislang nicht therapeutisch zugängliche Transkriptionsfaktor-Targets in Krebs initiiert. Unter seiner Verantwortung gelang es, beträchtliche Investitionen von einem globalen Konsortium von Investoren in der EU, den USA und Asien einzuwerben. In seiner früheren Laufbahn bekleidete Dr. Bauer Managementpositionen mit zunehmender Verantwortung und sammelte langjährige Erfahrungen in der Leitung globaler Projekte, die das gesamte Spektrum der Entwicklung abdeckten, von der präklinischen bis hin zur klinischen Entwicklung, einschließlich der Einreichung von IND- und NDA-Anträgen. Er hält einen Doktortitel der Biotechnologie und einen Abschluss als Master of Science der Chemie.

Dr. Elmar Maier, Vorsitzender des QUANTRO Beirats, sagte: "Es ist mir eine große Freude, Michael als neuen CEO von QUANTRO zu begrüßen. Er ist ein sehr erfahrener Biotech-Unternehmer und Manager, der für seine Branchen- und Strategieexpertise, seine Führungsqualitäten und sein bedeutendes Know-how in Bezug auf den Aufbau und die Finanzierung von Biotech-Unternehmen sowie die erfolgreiche Überführung von Transkriptionsfaktor-Inhibitoren in die klinische Entwicklung sehr geschätzt wird." Dr. Maier führte weiter aus: "Wir sind sehr dankbar für Dieters erfolgreiche und sehr engagierte Führung während der Seed-Phase von QUANTRO und danken ihm sehr für seine weitere Unterstützung in der Übergangsphase."

Dr. Dieter Nachtigall, amtierender Chief Executive Officer von QUANTRO, sagte: "Ich möchte dem hervorragenden QUANTRO-Team, dem Beirat, den Gründern und Investoren für ihr Vertrauen, ihre Zusammenarbeit und Unterstützung herzlich danken. Ich wünsche ihnen und Michael als neuem CEO von QUANTRO viel Erfolg bei der Weiterentwicklung unserer hochinnovativen Programme hin zur Klinik und freue mich sehr, in einer neuen beratenden Rolle mitzuwirken."

Dr. Michael Bauer, designierter Chief Executive Officer von QUANTRO, sagte: "Ich freue mich, bei QUANTRO die Leitung in diesem hochinteressanten Stadium zu übernehmen. QUANTRO hat eine einzigartige Discovery-Plattform aufgebaut, die auf einem beispiellos tiefen Verständnis der Gentranskription vor und während der therapeutischen Intervention beruht. Dieser Ansatz wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine firmeneigene Pipeline von first-in-class Therapeutika, die auf Transkriptionsfaktoren abzielen, aufzubauen. Zusätzlich könnten neue, bisher ungenutzte Zielmoleküle identifiziert und charakterisiert werden, die gegen den ungedeckten medizinischen Bedarf in der Krebstherapie und darüber hinaus helfen. QUANTRO hat das Potenzial, die heutige Therapielandschaft umzugestalten, indem es innovative, erstklassige Therapien für Patienten entwickelt. Ich freue mich darauf Teil dieses Pionierteams zu sein."



Über QUANTRO Therapeutics GmbH

QUANTRO Therapeutics ("QUANTRO") ist ein innovatives Arzneimittelforschungs-unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger zielgerichteter Therapeutika konzentriert, die in krankheitsverursachende Transkriptionsprogramme bei Krebs eingreifen. QUANTRO hat funktionelle Genetik, zeitaufgelöste RNA-Sequenzierung und vergleichende Transkriptomik in seiner innovativen QUANTROseq-Wirkstoffforschungsplattform kombiniert und damit die Präzision und den Umfang von zellbasierten Wirkstoffscreens signifikant verbessert. QUANTRO wurde 2019 als Spin-off des IMP und des IMBA in Wien, Österreich, gegründet. Das Unternehmen konnte den Boehringer Ingelheim Venture Fund und Evotec als Seed-Investoren gewinnen. Im Jahr 2022 schloss QUANTRO eine dreijährige Kooperations-, Options- und Lizenzvereinbarung mit Boehringer Ingelheim zur Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffkandidaten, die auf Transkriptionsregulatoren abzielen. Weitere Informationen unter: www.quantro-tx.com .



Kontakt

QUANTRO Therapeutics GmbH

Dr. Dieter Nachtigall, CEO

Mail: dieter.nachtigall@quantro-tx.com

www.quantro-tx.com



Medienkontakt

MC Services AG

Katja Arnold, Dr. Dennis Burger, Shaun Brown

Phone: +49 89 210228 0

Mail: quantro@mc-services.eu

