Berlin (ots) -Mit der Kunstausstellung Climate Realism (https://www.wwf-climaterealism.com/) macht die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland auf neue Weise sichtbar, was das Überschreiten der international vereinbarten 1,5°C-Grenze für unsere Zukunft bedeutet. Anhand von Künstlicher Intelligenz (KI), welche die Werke historischer Künstler:innen verändert, zeigt sie, wie die Welt aussehen könnte, wenn globale Durchschnittstemperaturen um mehrere Grad steigen. Gleichzeitig gilt es, die ausgestellten Zukunftsszenarien zu verhindern: Alle im Rahmen der Ausstellung generierten Spenden fließen deshalb direkt in WWF Klima- und Naturschutz-Projekte (https://www.wwf.de/spenden-helfen/fuer-ein-projekt-spenden/klima-schuetzen-leben-retten), beispielsweise zur Aufforstung von Waldflächen, zum Schutz von Arktisgebieten sowie zum Ausstieg aus fossilen Energien.Künstliche Intelligenz erschafft eine neue KunstepocheIm Zentrum von Climate Realism (https://www.wwf-climaterealism.com/) stehen acht berühmte Landschaftsgemälde der Kunstgeschichte. Die dargestellten Landschaften verändern sich hinsichtlich der möglichen Folgen von starker, gemäßigter und keiner Emissionsbegrenzung bis 2100: Gaugins tropische Landschaft "Tahiti" verschwindet durch den Meeresspiegelanstieg (https://www.wwf.de/climaterealismc54315), aus Monets blühenden Seerosen wird eine Dürrelandschaft (https://www.wwf.de/climaterealismc54317), Van Goghs "Weizenfeld mit Zypressen" steht in Flammen (https://www.wwf.de/climaterealismc54314). Die Basis für die verschiedenen Klimaszenarien, welche die Landschaften im Duktus der jeweiligen Kunstschaffenden zeichnen, bietet innovative KI-Technologie, die mit Klimadaten* und der Unterstützung des WWF-Klimateams trainiert wurde.Die Klimakrise visualisieren, politische Handlungsspielräume aufzeigen, Klimaschutz vorantreibenDer WWF warnt, dass die Klimakrise die größte Bedrohung für unseren Planeten ist. So unterstreicht auch der jüngste Synthesebericht des Weltklimarates (IPCC) unmissverständlich, dass aktuelle Maßnahmen und Verpflichtungen bei Weitem nicht ausreichen, um die Auswirkungen der Klimakrise einzudämmen. "Trotz der akuten Gefährdung und bereits weltweit spürbarer Klimafolgen wie Dürren und Extremwetterlagen, mangelt es vielerorts noch immer an politischem Willen. Climate Realism macht die Konsequenzen des Zögerns auf einen Blick und allgemein verständlich", so Viviane Raddatz, WWF Deutschland. "Mit der Ausstellung wollen wir klar machen: Es gilt nun zu handeln, um die bekannten Szenen dieser Bilder so zu erhalten, wie wir sie kennen und um Unterstützung für den Schutz unseres Planeten zu gewinnen. Der IPCC-Bericht zeigt klar auf, welche Handlungsoptionen uns noch bleiben und welche Klimafolgen wir noch verhindern können. Mit dieser neuen Perspektive wollen wir insbesondere unterstreichen, dass die Lösungen auf dem Tisch liegen und wir schnelles Handeln von Politik und Wirtschaft brauchen, um die Transformation, den globalen Abschied von der Nutzung fossiler Energien in allen Bereichen, sowie den schnellen Ausbau der Erneuerbaren voranzutreiben."Die Ausstellung The Climate Realism Exhibition ist vom 05.-10. April bei POP KUDAMM, Kurfürstendamm 229 in Berlin, sowie digital ab dem 04. April auf www.wwf-climaterealism.de frei zugänglich.***Über den WWFDer World Wide Fund For Nature (Kurz WWF) ist eine der größten und erfahrensten Naturschutzorganisationen der Welt. Der WWF engagiert sich seit mehr als 50 Jahren weltweit für die Bewahrung der biologischen Vielfalt. Die private, unabhängige Naturschutz-Organisation ist in mehr als 100 Ländern aktiv und wird von rund fünf Millionen Förderern unterstützt. Wichtigste Instrumente der WWF-Naturschutzarbeit sind die Ausweisung von Schutzgebieten und die nachhaltige, also naturverträgliche Nutzung unserer Naturgüter. Darüber hinaus engagiert sich der WWF für eine Verringerung der Umweltverschmutzung und eines verschwenderischen Konsums auf Kosten der Natur. Weltweit setzt sich der WWF Deutschland in 21 internationalen Projektregionen für den Naturschutz ein. Schwerpunkte sind dabei der Erhalt der letzten großen Waldgebiete der Erde - sowohl in den Tropen als auch in gemäßigten Regionen -, der Kampf gegen den Klimawandel, der Einsatz für lebendige Meere sowie die Bewahrung von Flüssen und Feuchtgebieten weltweit. Der WWF Deutschland führt außerdem zahlreiche Projekte und Programme in Deutschland durch.Das Ziel des WWF ist klar: Gelingt es uns, die größtmögliche Vielfalt an Lebensräumen dauerhaft zu bewahren, dann können wir auch einen Großteil der weltweiten Tier- und Pflanzenarten retten - und damit zugleich das Netzwerk des Lebens erhalten, das auch uns Menschen trägt.Über die ProjektpartnerClimate Realism ist ein gemeinsames Projekt des WWF Deutschland mit Publicis Groupe, inooLabs, Studio VPD, Loft Tonstudios Frankfurt und Chamaeleon Digital Vision (GmbH).*Als Basis dienen u.a. Daten des Climate Impact Lab: https://impactlab.org/.Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureJulian PhilippTelefon: +49 30 311777472E-Mail: julian.philipp@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6638/5479216