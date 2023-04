Paris (ots/PRNewswire) -- WALLIX führt SaaS Remote Access ein, die SaaS-Version der Technologie zur Verwaltung des Fernzugriffs, die in die WALLIX PAM4ALL (https://www.wallix.com/news/wallix-pam4all-securing-all-digital-access-a-vital-issue-for-organizations) einheitliche Lösung integriert ist. Diese SaaS-Version ist im WALLIX PAM4OT-Paket (https://www.wallix.com/news/wallix-launches-ot-security-brand-dedicated-industrial-cybersecurity) enthalten.- Um ihre Aktivitäten durchführen zu können, verlassen sich Organisationen - in allen Bereichen und insbesondere in der Industrie - auf externe Dienstleister, die, um ihre Aufgabe zu erfüllen, auf ihre IT-Infrastruktur (traditionell oder industriell) zugreifen müssen.- SaaS Remote Access richtet sich an alle Organisationen, die externen Dienstleistungsanbietern den digitalen Zugang auf ihre IT-Infrastruktur ermöglichen möchten. Dabei profitieren sie von vereinfachter Verwaltung bei gleichzeitig höchstem Cybersicherheitsniveau, das von einem Gartner anerkannten PAM-Marktführer wie WALLIX (https://www.wallix.com/news/wallix-named-leader-in-the-2022-magic-quadrant-for-privileged-access-management) angeboten wird.WALLIX (https://www.wallix.com/), (Euronext: ALLIX), ein europäischer Cybersecurity-Software-Publisher und Experte für Zugangs- und Identitätslösungen, führt SaaS Remote Access ein, die SaaS-Version der Technologie zur Verwaltung des Fernzugriffs, die in WALLIX PAM4ALL (https://www.wallix.com/news/wallix-pam4all-securing-all-digital-access-a-vital-issue-for-organizations), seiner einheitlichen Verwaltungslösung, integriert ist. SaaS Remote Access ist für Organisationen in allen Bereichen und insbesondere für die Industrie entwickelt, die externen Dienstleistern den digitalen Zugriff auf ihre IT-Infrastruktur durch vereinfachtes Management ermöglichen möchten, während sie gleichzeitig vom höchsten Cybersicherheitsniveau profitieren, das von einem von Gartner anerkannten PAM-Marktführer wie WALLIX (https://www.wallix.com/news/wallix-named-leader-in-the-2022-magic-quadrant-for-privileged-access-management) angeboten wird.Um ihr Geschäft zu betreiben, sind Organisationen auf externe Dienstleister angewiesen, die auf ihre IT-Infrastruktur (traditionell oder industriell) zugreifen müssen. Dabei kann es sich um Fernwartungsunternehmen, Zulieferer, Dienstleister, externe Berater usw. handeln.Das Problem für Unternehmen besteht darin, dass diese externen Interessengruppen zahlreich sind und sich ständig ändern können. Darüber hinaus variieren Häufigkeit und Dauer ihrer Einsätze je nach den Bedürfnissen des Unternehmens und seinen Anforderungen. Aus diesem Grund wird die Visualisierung, Verwaltung und Sicherung des Zugriffs für IT-Teams zu einem echten Problem. Für Unternehmen ist es in der Tat von entscheidender Bedeutung, zu wissen, wer von wo aus auf was zugreifen kann und warum, und die Zugriffsrechte zu verwalten. Nur so kann jeder Versuch eines Identitätsdiebstahls durch einen Hacker, interne Böswilligkeit oder Fahrlässigkeit erkannt und gestoppt werden, um so die Daten zu schützen. Tatsache ist, dass die Kosten eines Cyberangriffs um durchschnittlich 370.000 Dollar steigen, wenn ein Dritter beteiligt ist. Durch die Implementierung der Rückverfolgbarkeit über eine Sicherheits- und digitale Zugriffsverwaltungslösung gewährleisten Unternehmen außerdem die Einhaltung der aktuellen Cybersicherheitsstandards.Traditionell versucht das IT-Team, den Zugriff externer Interessenvertreter durch die Implementierung von VPN-Technologie zu verwalten, einem sicheren "Tunnel" zwischen dem Gerät des externen Interessenvertreters und der IT-Infrastruktur der Organisation. Aber in Wirklichkeit machen VPN-Schwachstellen regelmäßig Schlagzeilen. Andererseits ist die Implementierung von VPNs ein umständlicher und kostspieliger Prozess: Jeder Interessenvertreter muss im Active Directory referenziert werden, der Microsoft-Software, die von fast allen Organisationen verwendet wird und die es ermöglicht, Berechtigungen zu verwalten und den Zugriff auf IT-Ressourcen (Daten, Server, Anwendungen, Software usw.) zu kontrollieren. Und auch diese Technologie entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen.Die Antwort: SaaS Remote AccessUm die Verwaltung des Zugriffs von externen Dienstleistern zu optimieren, sollten IT-Teams auf innovative Lösungen wie SaaS Remote Access zurückgreifen.WALLIX PAM4ALL ist eine einheitliche Verwaltungslösung. Sie kombiniert alle WALLIX-Technologien: Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Remote-Access-Management, Sitzungsmanagement, Passwort-Management und Least-Privilege-Management. Die Lösung sichert allen Zugriff auf die IT-Infrastruktur ab, um Daten zu schützen, Cyberangriffe zu erkennen und zu widerstehen und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Sie gewährleistet auch die Einhaltung der Cybersicherheitsvorschriften.SaaS Remote Access ist die "Remote Access-Verwaltungstechnologie von WALLIX PAM4ALL, die jetzt als Service verfügbar ist. Sie wurde speziell für die Zugangsverwaltung von externen Anbietern entwickelt.Diese SaaS-Version der WALLIX Remote Access-Verwaltungstechnologie ist auch in WALLIX PAM4OT (https://www.wallix.com/news/wallix-launches-ot-security-brand-dedicated-industrial-cybersecurity) erhalten, einem auf WALLIX PAM4ALL basierenden Paketangebot, das sich an Industrieunternehmen und diejenigen richtet, die industrielle Ausrüstung besitzen (wie Krankenhäuser mit Scannern usw.).Die Vorteile des Abonnements dieser Funktionalität im SaaS-Modus (Software-as-a-Service) sind:- Einfache Bereitstellung und AnwendungDank des SaaS-Modus ist es nicht erforderlich, eine neue Lösung zu installieren, die VPNs ersetzt; für den Zugriff auf SaaS Remote Access ist lediglich eine Internetverbindung erforderlich. Dies ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit, Flexibilität und Kostenreduzierung. Darüber hinaus können Unternehmen dank der benutzerfreundlichen Oberfläche ihre externen Dienstleister schnell und einfach registrieren und deren Zugriffsrechte auf autorisierte Ressourcen konfigurieren. Dadurch wird das IT-Team von diesen Aufgaben entlastet und kann sich auf Aufgaben mit höherem Mehrwert konzentrieren.- Ende-zu-Ende-VerschlüsselungDie digitalen Identitäten und Passwörter externer Beteiligter sind nicht mehr in das Active Directory des Unternehmens integriert, sondern werden in SaaS Remote Access verwaltet und gesichert. Dadurch wird das Cyber-Risiko drastisch reduziert, denn je mehr digitale Identitäten im Active Directory vorhanden sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hacker sie stiehlt und dann auf alle Ressourcen der Person zugreift, deren Identität gestohlen wurde. Dies ermöglicht dem Unternehmen auch eine IT-Hygiene, die den Standards für Cybersicherheit und Rückverfolgbarkeit entspricht und somit Cybersicherheit durch Planung ermöglicht.- Vollständige Transparenz des externen FernzugriffsMit SaaS Remote Access gewinnen Unternehmen die Kontrolle über den externen Fernzugriff zurück. Unternehmen erstellen für ihre externen Dienstleister in Echtzeit einen Zugang für einen bestimmten Zeitraum, der nach Beendigung der Aufgabe automatisch entfernt wird. Externe Anbieter stellen über das SaaS Remote Access-Webportal eine Verbindung zur IT-Infrastruktur des Unternehmens her, und jede Aktion, die sie durchführen, wird überwacht, so dass eine vollständige Sichtbarkeit und Transparenz gegeben ist."Mit dieser Remote-Zugriffsverwaltung für Lieferanten stellen wir uns den Sicherheitsherausforderungen der IT-Teams und fördern gleichzeitig die digitale Transformation der Unternehmen. Außerdem geben wir den Unternehmensteams Autonomie und stellen die digitale Erfahrung in den Mittelpunkt unserer Lösung: Schnelligkeit bei der Erstellung von Zugängen, reibungslose Interaktion mit Lieferanten und operative Effizienz für alle Unternehmens- und IT-Teams. Die Interaktion mit Lieferanten und der Aufbau einer Sicherung für den digitalen Zugriff wird mit unserer Lösung extrem einfach und kostengünstig. Die Einführung dieses Dienstes zur Sicherung des externen Zugriffs auf IT- und Industrieinfrastrukturen ist nur die erste Phase der SaaS-Strategie von WALLIX", so Edwige Brossard, Produkt- und Marketingleiter bei WALLIX.