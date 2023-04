Como, Italia (ots/PRNewswire) -Ab dem 2. April wird die gesamte Produktpalette von MILITEM offiziell im Showroom der MOHR GROUP präsentiert. Dabei ist die MOHR GROUP der neue MILITEM Händler für den deutschen Markt.Die Präsenz von MILITEM in Deutschland wird weiter ausgebaut. Die Luxus- Automobilmarke mit dem Slogan "American Tech-Italian Made", welche ihr ganz persönliches Design für die Produkte er amerikanischen Marken Jeep und RAM entwickelt, erhält nun ab dem 2. April durch die MOHR GROUP eine Präsentation in der prestigeträchtigen MOTORWORLD MÜNCHEN. Laut Zahlen ist der deutsche Markt der wichtigste Markt für MILITEM innerhalb Europas und die Zusammenarbeit mit der MOHR GROUP ein wichtiger Ausbau des Vertriebsnetz.Dies ist der dritte Store der Marke MILITEM in Deutschland, ein wichtiges Zeichen der Kontinuität für die von Hermes Cavarzan geschaffene Marke: "MILITEM München kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Firmengeschichte", bestätigt der Inhaber von MILITEM. "Rekordverkäufe im Jahr 2022, angetrieben von der Einführung neuer Modelle, der gestiegenen Nachfrage und der Einführung neuer Hybridprodukte, bereiten die Voraussetzungen für ein neues Jahr mit hohen Erwartungen. Die Expansion von MILITEM auf dem deutschen Markt dank der wertvollen Partnerschaft mit der MOHR GROUP bestätigt den Wunsch, die Sichtbarkeit und den Umsatz in Deutschland und darüber hinaus weiter zu steigern."MOHR GROUP: Der neue MILITEM-Händler für den deutschen Markt ist ein Big Player im Automotive-Bereich. Die MOHR GROUP, gegründet von Luis M. und Lorenz M. Mohr, bietet die edelsten, wertvollsten und exklusivsten Marken aus aller Welt. Zenvo, Mazzanti Automobili, Brabus, Abt, KTM X-Bow, Manhart, Recaro und jetzt auch MILITEM stehen für ein einzigartiges Portfolio. Lorenz M. Mohr, Geschäftsführer der MOHR GROUP: "Es ist uns eine große Freude, die neue Partnerschaft mit MILITEM in unserem Showroom in München zu starten und wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit.MILITEM gehört mit seiner einzigartigen Art, die ikonischen US-Modelle mit Handwerkskunst, Klasse und einem unverwechselbaren "Made in Italy-Geschmack" neu zu definieren, zu Recht zum kleinen Kreis der von der MOHR GROUP für den deutschen Markt ausgewählten Marken."Am Sonntag, den 2. April, ist das MILITEM-Sortiment im Rahmen der Traditionsveranstaltung "Motor Treff" der MOTORWORLD MÜNCHEN im Showroom der MOHR GROUP zu sehen. Als imposanter ehemaliger Industriekomplex ist die MOTORWORLD MÜNCHEN mit über 75.000 Quadratmetern, bestehend aus Showrooms, Shops und spezialisierten Werkstätten, der Treffpunkt für Fahrzeug- Enthusiasten, welche sich für exklusive Marken begeistern. Unter den exklusiven Marken ist ab heute auch MILITEM.Für weitere Informationen: www.militem.comMILITEM-Pressestellepress@militem.ithttps://media.militem.com/MILITEM ist eine in Italien eingetragene Marke, die "Luxus-Premium"-Autos herstellt, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen und ihre höchsten Erwartungen zu übertreffen. Bei MILITEM werden ausschließlich amerikanische Fahrzeuge mit typisch italienischer Vision, Leidenschaft, Eleganz und Liebe zum Detail veredelt. Fahrzeuge mit exklusivem Design, welche die merikanische Zuverlässigkeit mit unverkennbarer Handwerkskunst, Klasse und Geschmack "Made in Italy" vereinen und für absolute Sicherheit und unvergleichlichen Fahrspaß garantieren. Die Marke entstand aus der Vision und Idee von Hermes Cavarzan, einem Unternehmer aus der Lombardei, der seit 40 Jahren in der Automobilbranche tätig ist.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2046362/MILITEM_Ferox.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2046368/MILITEM_Flagship.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2046371/MILITEM_Magnum_and_Ferox.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2046376/Mohr_Group_Munch.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2046377/MILITEM_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/militem-zunehmend-auf-dem-deutschen-markt-vertreten-der-neue-showroom-der-mohr-group-innerhalb-der-renommierten-motorworld-munchen-301788379.htmlOriginal-Content von: Militem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169471/5479212