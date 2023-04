87 der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass Nachhaltigkeitsinformationen über ihre Einkäufe bis 2030 ein Muss sein werden. 44 von ihnen denken, dass dies bereits 2025 der Fall sein wird.

Clarity AI, die führende Nachhaltigkeits-Technologieplattform, richtete am 28. März 2023 ein virtuelles Event mit über 900 registrierten Teilnehmern der weltweit führenden Verbrauchermarken und E-Commerce-Plattformen aus. Auf dem Event sprachen Führungskräfte von Klarna, Clarity AI, Greenbiz und Lyst über verschiedene Themen rund um die Nachhaltigkeit von Konsumgütern.

Zu den Teilnehmern des Events gehörten einige der bekanntesten Marken und Unternehmen der Welt, unter anderem Danone, Citi, Bridgestone, Procter Gamble, Amazon, eBay, Target, Wayfair, Kimberly-Clark, Panasonic, Estee Lauder und AT&T.

Außerdem wurde eine Umfrage unter den Teilnehmern durchgeführt, die Einblicke in die Meinung der Verbraucher zum Thema Nachhaltigkeit gab. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (52 %) gab an, dass ihrer Meinung nach Nachhaltigkeitsinformationen für ihre Kunden ein Muss bei Kaufentscheidungen sind. Außerdem gaben 44 der Befragten an, dass sie der Ansicht sind, dass dies bis 2025 gefordert sein wird. Mit Blick auf das Jahr 2030 nimmt dieser Anteil sogar auf 87 zu.

Auf die Frage, welche Nachhaltigkeitskriterien am wichtigsten für ihre Kunden sind, waren drei Kategorien führend: Lebensmittel und Getränke, Mode und Elektronik. Auf diese drei Kategorien entfielen 65 der Antworten. Die wichtigste Kennzahl war dabei der Kohlendioxidausstoß und 60 der Befragten gaben an, dass ihre Kunden sich Angaben zu diesem Wert wünschen. Auch die Reduzierung des Abfallaufkommens war für 27 der Befragten ein wichtiges Thema.

"Es war uns eine große Freude, ein so informatives und zum Nachdenken anregendes Event auszurichten. Die Einblicke, die wir aus der Umfrage gewonnen haben, zeigen, dass das Thema Nachhaltigkeit für die Verbraucher immer wichtiger wird. Und die analytische Stärke, die erforderlich ist, um Nachhaltigkeitsinformationen über Marken und die von ihnen hergestellten Produkte zu gewinnen, ist so groß, dass die einzige praktikable Lösung dafür fortschrittliche Technologien wie maschinelles Lernen sind", so Chris Ciompi, Chief Marketing Officer bei Clarity AI. "Wir freuen uns, eine Vorreiterrolle in dieser Branche einzunehmen und Unternehmen bei der Nutzung dieser fortschrittlichen Technologien zu unterstützen, damit sie die sich wandelnden Verbrauchererwartungen besser verstehen und erfüllen können."

Clarity AI ist eine Nachhaltigkeits-Technologieplattform, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um Investoren, Organisationen und Verbrauchern Informationen über ökologische und soziale Aspekte zu liefern. Ab April 2023 analysiert die Plattform von Clarity AI bereits mehr als 70.000 Unternehmen, 360.000 Fonds, 198 Länder und 199 Kommunalverwaltungen, mehr als jeder andere Marktteilnehmer, und liefert Daten und Analysen für Investitionen, Verbraucherforschung, Unternehmensanalysen und die Berichterstattung für Nachhaltigkeitsvorschriften weltweit. Clarity AI unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten und verwaltet mit seinem Investorenkundennetzwerk ein Vermögen in zweistelliger Billionenhöhe. Die Partnerschaften mit Verbrauchern ermöglichen es Clarity AI, Teil von Millionen von täglichen E-Commerce-Transaktionen zu sein und Hunderte von Millionen von Verbrauchern über mehr als 400.000 Einzelhändler zu erreichen.

