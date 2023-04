SoSafe, Europas führender Anbieter für Security Awareness und Training, gab heute die Ernennung von Gonçalo Gaiolas, ehemaliger C-Level-Executive bei dem Unicorn-SaaS-Unternehmen OutSystems, zum Chief Product Officer (CPO) bekannt. Gaiolas wird die gesamte Produktorganisation von SoSafe verantworten, die Produktinnovation weiter vorantreiben und so die globale Produktführerschaft des Unternehmens weiter stärken.

SoSafe holt den ehemaligen C-Level Executive Gonçalo Gaiolas von OutSystems als CPO an Bord. Quelle: OutSystems

Dr. Niklas Hellemann, Gründer und CEO von SoSafe: "Wir haben es uns bei SoSafe zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeitenden als aktiven Bestandteil ihrer Cyberabwehr zu aktivieren. Die Cyberkriminalität professionalisiert sich seit Jahren doch mit dem Aufkommen von KI-gestützten ‚Large Language Models' nimmt die Bedrohungslage aufgrund ihres massiv gestiegenen Skalierungspotenzials neue Dimensionen an. Diese Entwicklung bestätigt unsere Produktstrategie, neue Technologien wie Generative AI stetig in Produktinnovationen zu überführen. Mit Gonçalo haben wir den perfekten Chief Product Officer gefunden, um diese Strategie weiter voranzutreiben, und wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu begrüßen. Gonçalo hat umfangreiche Erfahrungen in schnell skalierenden Unternehmen auf ihrem Weg zur Marktführerschaft insbesondere in der kundenorientierten Produktentwicklung. Wir sind uns sicher, dass er unsere gesamte Produktorganisation auf das nächste Level heben wird."

Gaiolas ein promovierter Informatiker mit mehr als 15 Jahren professioneller Management-Erfahrung im B2B-SaaS-Bereich arbeitete zuletzt mehr als zehn Jahre lang bei OutSystems. Er war verantwortlich für die Bereiche Customer Success, Customer Experience und das Produkt zuletzt als CPO. In dieser Rolle beaufsichtigte Gaiolas die Produkt- und Plattformstrategie sowie -umsetzung, trieb die unternehmensübergreifende produktgesteuerte Strategie voran und baute Entwickler- und Community-Beziehungen aus.

Gonçalo Gaiolas, CPO von SoSafe: "SoSafe hat ein einzigartiges Werteversprechen. Ich bin beeindruckt davon, wie tief der Fokus auf Kunden und ihre Bedürfnisse im Produkt und im gesamten Unternehmen verwurzelt ist. Durch die datenbasierte Verankerung von Lern- und Verhaltenspsychologie hebt sich SoSafe deutlich von seinen Mitbewerbern ab. Cybersicherheit gilt als größtes Unternehmensrisiko unserer Zeit. Deshalb freue ich mich sehr darauf, an einer bedeutsamen und zielgerichteten Lösung gegen Cybergefahren zu arbeiten und Innovation bei SoSafe noch weiter voranzutreiben."

Seit der Gründung im Jahr 2018 prägt SoSafe den Markt für Security Awareness und Training. Das Produktteam mit unterschiedlichen Hintergründen in Sozialwissenschaften und Lernpsychologie arbeitet konstant daran, ein herausragendes Awareness-Programm zu entwickeln, das nachhaltige Verhaltensänderungen bewirkt. Kontinuierliche Produktinnovation steht dabei an erster Stelle, um auf die schnellen Entwicklungen der Branche und auf neue Kundenbedürfnisse zu reagieren. Aktuell präsentiert das Unternehmen innovative Ansätze hinsichtlich der Quantifizierung von menschlichen Cyberrisiken, der Personalisierung von Lernangeboten sowie automatisierter Multi-Channel-Tools zur schnellen, anlassbezogenen Sensibilisierung von Mitarbeitenden. Gaiolas wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, diese Produktinnovationen voranzutreiben, dabei das Potenzial von Generative AI zu nutzen und die Effektivität des gesamten Security-Awareness-Programms zu verbessern.

Über SoSafe

SoSafe unterstützt Organisationen mit seiner DSGVO-konformen Awareness-Plattform dabei, ihre Sicherheitskultur aufzubauen und Risiken zu minimieren. 2018 von Dr. Niklas Hellemann, Lukas Schaefer und Felix Schürholz gegründet, hat SoSafe heute mehr als 3.000 Kunden weltweit und ist einer der führenden Anbieter für Security Awareness und Training in Europa. Mit verhaltenspsychologischen Elementen und smarten Algorithmen ermöglicht SoSafe personalisierte Lernerfahrungen und Angriffssimulationen, die Mitarbeitende dazu motivieren und ausbilden, sich aktiv vor Online-Bedrohungen zu schützen. Das Team von SoSafe besteht inzwischen aus mehr als 370 Mitarbeitenden an fünf Standorten: Köln (Headquarter), Amsterdam, Berlin, London und Paris.

Website: https://sosafe-awareness.com/de/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/mycompany/

