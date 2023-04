Das DAX-Unternehmen hat in einem Rechtsstreit mit der US-amerikanischen Merck & Co einen wichtigen Erfolg erzielt. Dabei ging es um Haftungsrisiken im Zusammenhang mit asbestbelastetem Talkumpuder. Die Leverkusener hatten 2014 das Konsumgütergeschäft der US-Amerikaner mit Marken wie Dr. Scholl's übernommen. Die Leverkusener hatten 2014 das Konsumgütergeschäft der US-Amerikaner mit Marken wie Dr. Scholl's übernommen. Merck & Co wollte vor Gericht durchsetzen, die entsprechenden Risiken ...

