Edel SE & Co KGaA - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Edel SE & Co KGaA



Unternehmen: Edel SE & Co KGaA

ISIN: DE0005649503



Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 9,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer



Wachstum durch die Bereiche Musikstreaming und Vinyl-Schallplatten über den Erwartungen. Stabile Margen trotz Kostensteigerungen. Gute Dividenden-Rendite von 6% und hohes Upside-Potenzial.



Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (Geschäftsjahresende: 30.09.) war für die Edel SE & Co. KGaA (Edel) ein sehr erfolgreiches Jahr. Mit einer Umsatzsteigerung um 10,2% auf 277,02 Mio. EUR (VJ: 251,33 Mio. EUR) übertraf das Unternehmen seine Umsatz-Guidance von 250 bis 260 Mio. EUR. Insbesondere der Bereich Vinyl der Konzerntochtergesellschaft optimal media GmbH trug zur Umsatzsteigerung bei. Die Konzerntochter optimal media GmbH wird dem Edel-Geschäftssegment Fertigung und Logistik zugerechnet, welches damit um 23,9 % auf 147,25 Mio. EUR (VJ: 118,88 Mio. EUR) anstieg. Dabei war die Gesellschaft in der Lage, die gestiegenen Beschaffungspreise weiterzugeben, was ebenfalls zur Umsatzsteigerung beigetragen hatte.



Auch die unterjährig angehobene Nettoergebnis-Guidance von 10 bis 15 Mio. EUR wurde mit 12,38 Mio. EUR erreicht. Vor der Guidance-Anhebung hatte die Gesellschaft ein Netto-Ergebnis in Höhe von 7 bis 9 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Darüber hinaus konnten die gestiegenen Kosten von Edel größtenteils weitergegeben werden, sodass das Unternehmen trotz steigender Energie- und Materialkosten die Margen leicht verbessern konnte.

Das Unternehmen profitierte insbesondere von zwei großen Trends: Musikstreaming und das Wiederaufleben des Vinyl-Marktes. Die steigende Beliebtheit von Musikstreaming ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. So sind Streaming-Dienste viel erschwinglicher als physische Kopien von Musik und bieten eine größere Auswahl an Musik. Zudem lässt sich die Musik über Handys und Tablets jederzeit und nahezu überall wiedergeben. Das Wiederaufleben des Vinyls ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, u. a. auf die Nostalgie für das klassische Format, eine größere Wertschätzung für die Klangqualität und die Tatsache, dass physische Kopien von Alben immer seltener werden. Der Verkauf von Vinyl ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, und dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzen.



Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen auch zukünftig von den derzeit bestehenden Wachstumstrends profitiert und erwarten Umsatzerlöse in Höhe von 298,00 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr 2022/23, gefolgt von 316,18 Mio. EUR im kommenden Geschäftsjahr 2023/24. Für das laufende Geschäftsjahr liegen wir innerhalb der Unternehmens-Guidance von 280 bis 300 Mio. EUR. Ähnlich wie im abgelaufenen Geschäftsjahr gehen wir davon aus, dass zukünftige Kostensteigerungen weitergegeben werden können und erwarten leichte Margenverbesserungen. Wir prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 ein EBITDA in Höhe von 33,79 Mio. EUR (VJ: 30,96 Mio.EUR) und 36,39 Mio. EUR im Jahr 2023/24. Die Nettoergebnis-Guidance beläuft sich auf 10,0 bis 15,0 Mio. EUR. Wir erwarten, dass hier der obere Bereich der Guidance erreicht wird und prognostizieren für laufende Geschäftsjahr ein Nettoergebnis in Höhe von 14,12 Mio. EUR (VJ: 12,38 Mio. EUR), gefolgt von 15,71 Mio. EUR im Jahr 2023/24.



Aufgrund der höheren Prognosen heben wir, trotz des gestiegenen risikolosen Zinssatzes, das Kursziel auf 9,50 EUR (bisher: 9,10 EUR) an und vergeben vor dem Hintergrund des hohen Upside-Potenzials weiterhin das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26671.pdf



