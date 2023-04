Veitsbronn (ots) -Das neue Verfahren zur Wahl der stärksten Marken Deutschlands hat begonnen. Bereits seit 20 Jahren ehrt die internationale Superbrands-Organisation auch in Deutschland Unternehmen und Marken für herausragende Markenführung. Nun steht die hochkarätig besetzte Jury fest."Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder kompetente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien für unsere Jury gewinnen konnten", sagt András Wiszkidenszky, Regional Director Superbrands Germany. "Die 21 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Fachgebieten sind das Herz und der Motor von Superbrands Germany. Sie werden dafür Sorge tragen, dass die Bewertung der nominierten Marken unabhängig und ausgewogen vollzogen wird", so Wiszkidenszky.Im mehrstufigen Auswahlverfahren für die Superbrands Germany (https://germany.superbrands.com/) werden zunächst alle Marken berücksichtigt, die in Deutschland tätig und auf ihrem Gebiet besonders erfolgreich sind. Mit Hilfe wirtschaftswissenschaftlicher Kennzahlen wird eine Vorselektion vorgenommen. Die Expertenjury entscheidet dann, welche der vorselektierten etwa 2.000 Marken als Superbrands Germany ausgezeichnet werden."Es macht uns sehr stolz, dass einige unserer Jury-Mitglieder schon seit Jahren dabei sind. Gleichzeitig dürfen wir in diesem Jahr zehn neue hochkarätige Jurorinnen und Juroren in unserer Jury begrüßen, auf die wir uns sehr freuen", betont András Wiszkidenszky.Neu dabei sind in diesem Jahr:- Stefan Kuhlmann (Executive Director SALES Germany, Dun & Bradstreet Deutschland)- Jennifer Andree (CEO, Zenithmedia)- Benjamin Becker (Director Product & Development, Omnicom Media Group Germany)- Tobias Gröber (Executive Director Business Unit Consumergoods - Director ISPO Group, Messe München GmbH)- Dr. Sabine Köhler (Strategische Unternehmensentwicklung / Sponsoring & Fundraising / CSR)- Felicitas Lentz (Geschäftsführerin, The Observatory International)- Barbara Meier (Model und Schauspielerin)- Bastian Mingers (Vice President Trade Fair Management, Koelnmesse)- Dieter Münch (Executive Producer, MOKOH Music Berlin)- Lisa Robben (Chief Operating Officer, Saatchi & Saatchi)Erstmals werden diesmal neben Konsumentenmarken auch Marken aus dem B2B-Umfeld ausgezeichnet. Wer "Superbrands Germany Persönlichkeit 2023/2024" wird, entscheidet die Jury im kommenden Jahr.2007 war Franz Beckenbauer die erste Persönlichkeit weltweit, die als Superbrand ausgezeichnet wurde. Auf ihn folgten Boris Becker (2009), Iris Berben (2012), David Garrett (2015), Wotan Wilke Möhring (2017), Dr. Eckart von Hirschhausen (2019) sowie Malaika Mihambo (2022).Über Superbrands:Superbrands ist die weltweit größte Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in London. Seit fast 30 Jahren zeichnet Superbrands die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken in über 90 Ländern nach einem standardisierten Verfahren aus. Herausragende Marken des jeweiligen Landes werden für ihre Leistungen in einzigartiger Weise geehrt und promotet. Die Organisation genießt weltweit hohes Ansehen. Zur Dokumentation der besten Marken gibt Superbrands in jedem Land einen exklusiven großformatigen Bildband heraus. Das aktuelle Buch der Superbrands Germany erschien zum Tribute Event im Oktober 2022.Die neue Jury zur Wahl der Superbrands Germany 2023/2024:- Jennifer Andree (CEO, Zenithmedia)- Rainer Barth (Geschäftsführender Inhaber, Die Preussen - The Brand Consultants)- Prof. Dr. Carsten Baumgarth (Professur für Marketing, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin)- Benjamin Becker (Director Product & Development, Omnicom Media Group Germany)- Helmut Fleischer (Geschäftsführender Inhaber Helmut Fleischer Consulting GmbH)- Tobias Gröber (Executive Director Business Unit Consumergoods - Director ISPO Group, Messe München GmbH)- Dr. Sabine Köhler (Strategische Unternehmensentwicklung / Sponsoring & Fundraising / CSR)- Stefan Kuhlmann (Executive Director SALES Germany, Dun & Bradstreet Deutschland)- Prof. Dr. Paul Lange (Honorarprofessor; Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Siebeke Lange Wilbert)- Felicitas Lentz (Geschäftsführerin, The Observatory International)- Barbara Meier (Model und Schauspielerin)- Bastian Mingers (Vice President Trade Fair Management, Koelnmesse)- Dieter Münch (Executive Producer, MOKOH Music Berlin)- Robert Perl (Managing Partner, IMPACT IRC)- Christoph Pietsch (Chief Growth Officer, Publicis Groupe Germany)- Robert Pölzer (Chefredakteur, BUNTE)- Lisa Robben (Chief Operating Officer, Saatchi & Saatchi)- Elke Schneiderbanger (Geschäftsführerin, ARD MEDIA GmbH)- Dietrich Schulze van Loon (Geschäftsführer, ORCA van Loon Communications GmbH, Ehrenpräsident GRPA - Gesellschaft der führenden PR- Kommunikationsagenturen in Deutschland)- Manfred Spaltenberger (Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)- Edith Stier-Thompson (Geschäftsführerin, news aktuell)- Tobias Weitzel (Geschäftsführer, BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH)