Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Montana Aerospace, ein Segment von Michael Tojners Montana Tech Components Group, einen konsolidierten Nettoumsatz von 1.306,1 Mio. Euro. Dieser liegt 65,3 Prozent über dem Vorjahreswert von 790,1 Mio. Euro und übertrifft den Angaben zufolge das Vor-Covid-Niveau. "All unsere Segmente wiesen 2022 deutliche Verbesserungen auf wobei der größte Beitrag zum Nettoumsatz vom Aerostructures Segment geleistet wurde, dicht gefolgt vom Energy Segment", heißt es. Wie heute bekanntgegeben wurde, könnte das Energie Segment Asta Energy an die Wiener Börse gebracht werden. Neben der starken operativen Performance wirkten sich Einmaleffekte in Höhe von rund 30,0 Mio. Euro (die zu rund zwei Dritteln auf das Segment ...

