Stuttgart (ots) -Unternehmen will Ladepunkte in Betrieben und Wohngebäuden weiter ausbauenChargeHere hat sich in der Geschäftsleitung verstärkt. Seit April ist Dr. Sylvie Römer als zweite Geschäftsführerin beim Anbieter von Multi-Ladepunkt-Lösungen für Unternehmen und Mehrfamilienhäuser tätig. Sie bildet mit dem bisherigen alleinigen CEO Konrad Benze eine Doppelspitze. Römer verantwortet die Bereiche Marketing, Vertrieb sowie Produktentwicklung und soll das Tochterunternehmen der EnBW, eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa, auf seinem Wachstumskurs unterstützen.Die erfahrene Führungskraft bringt umfangreiche Expertise in den Bereichen Elektromobilität und Mobilitätslösungen mit. Sie kommt von der Unternehmensberatung Horváth & Partners, für die sie mehr als 16 Jahre in führenden Positionen tätig war. Dabei baute sie umfassende Kenntnisse in den Bereichen Strategie, Vertrieb und Betrieb von E-Mobilitätslösungen sowie Ladeinfrastruktur auf. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für E-Mobilitätsanbieter und der Ausbau von Ladenetzen. Zuvor hat Römer an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Bereich Marketing promoviert."Ich freue mich sehr, Teil des Teams von ChargeHere zu sein und darauf, gemeinsam das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen", sagt Dr. Sylvie Römer. "Als Bindeglied zwischen Energie- und Mobilitätswende ist es unser Ziel, das Laden von Elektroautos zum Win-win für Nutzer:innen und Netze zu machen. Mit Ladelösungen, die die Vorteile der günstigen erneuerbaren Energie intelligent nutzen und sich zuverlässig und bequem in den Alltag unserer Kund:innen einbetten."Starker Ausbau der Ladeinfrastruktur in Betrieben und Wohngebäuden erwartetGetrieben von den sich stetig verschärfenden Klimazielen strebt die Bundesregierung an, die Zahl der Ladepunkte bis 2030 von derzeit rund 70.000 auf eine Million zu steigern. In den vergangenen Jahren haben sich bereits Schnelllade-Netzwerke etabliert, größtenteils in der Nähe von Autobahnen. Nun rückt auch das Laden in der Standzeit verstärkt in den Fokus. Mit der nächsten Welle der Auslieferung von E-Fahrzeugen erwartet ChargeHere einen enormen Schub beim Ladeinfrastruktur-Ausbau in Wohngebäuden und Unternehmen. Letztere werden bis 2030 nach Analysen des Unternehmens 30 Prozent der Ladepunkte stellen.Diese positiven Rahmenbedingungen möchte ChargeHere nutzen, um das eigene Wachstum zu beschleunigen. Drei Bereiche stehen dabei besonders im Fokus. Römers Strategie sieht vor, die Vertriebsprozesse konsequent zu digitalisieren und weitere Partner:innen für die Installation von Ladeinfrastruktur zu gewinnen. Darüber hinaus sollen Synergien mit dem Portfolio der Konzernmutter EnBW besser genutzt werden, zum Beispiel mit der mehrfach ausgezeichneten Lade-App EnBW mobility+."Durch jahrzehntelange Erfahrungen bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen im Innovations- und E-Mobilitätsbereich bringt Sylvie Römer die Kompetenzen mit, um ChargeHere noch näher am Markt und den Anforderungen der Kunden auszurichten", sagt Konrad Benze, Gründer und Co-Geschäftsführer von ChargeHere. "Wir freuen uns darauf, mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unsere Präsenz auf dem Markt zu erweitern und ChargeHere als Unternehmen zu festigen, das Mobilität und Energie für eine klimaneutrale Zukunft bietet."Seit ChargeHere 2017 als Innovationsprojekt der EnBW gestartet ist, wuchs das Unternehmen stetig. Heute entwickelt ein 30-köpfiges Team eine ganzheitliche Ladelösung, die zu Hause und im Betrieb einsetzbar ist. Damit möchte das Unternehmen in den nächsten Jahren einen Beitrag leisten, um die Ladeinfrastruktur auszubauen und Elektromobilität für alle Menschen alltagstauglich zu gestalten.Über ChargeHereChargeHere ist ein Tochterunternehmen der EnBW und mit über 1.000 betriebenen Ladepunkten etablierter Anbieter im Bereich betrieblicher Ladelösungen. Als Full-Service-Provider entwickelt der Anbieter ganzheitliche Ladelösungen für Kunden aus Unternehmen, Gewerbeimmobilien und der Wohnungswirtschaft. Neben der eigens entwickelten Hardware berücksichtigt ChargeHere auch die gesamte Servicewelt einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden.Pressekontakt:Ines LembergerManagerin Marketing & KommunikationChargeHere GmbHBirkenwaldstraße 34 70191 Stuttgart,i.lemberger@chargehere.dewww.chargehere.deOriginal-Content von: ChargeHere GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169472/5479329