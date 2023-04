Hamburg (ots) -We made it!Wir sind ganz heftig stolz, dass unser innovatives Intense Mandelic Acid Facial einen der begehrten SPA AWARDS von Gala gewonnen hat. Die SPA AWARDS sind die größten deutschen Beauty- und Wellness-Awards. Sie werden jedes Jahr in 7 Kategorien unter Bewerbern aus 37 Ländern weltweit verliehen. In jedem einzelnen unserer Produkte steckt so viel Herzblut, Schweiß und Arbeit. Die Auszeichnung zeigt uns, dass wir beim Intense Mandelic Acid Facial ins Schwarze getroffen haben. Der Award bedeutet Wertschätzung und Respekt gegenüber unserer Arbeit und das macht uns sehr glücklich. Vielen Dank an die Gala und an die fachkundige Jury, dass sie erkannt haben, welches Potential und welche Innovationskraft hinter unserem Produkt steckt.Das Intense Mandelic Acid Facial ermöglicht dir ein ultimatives dermatologisches Treatment für Zuhause. Es sorgt durch die hoch dosierte Mandelsäure von 10% für Ergebnisse wie bei einer professionellen Behandlung der Kosmetikerin. Es stimuliert die Kollagen-Synthese, aktiviert die Zellgenerierung und minimiert bei regelmäßiger Anwendung sogar Narben. Durch den geringen pH-Wert sorgt es bereits nach der ersten Anwendung für sicht- und fühlbare Ergebnisse und lässt deine Haut mit einem mega Glow und einem extrem ebenmäßigem Hautbild erstrahlen.Unsere Empfehlung, um ein bestmögliches Treatment zu erzielen: am besten kombiniert man unser Mandelsäure Peeling mit unserem Deep Impact Retinol Serum und unserem Bestseller Extreme Night Repair. Die Kombination dieser 3 Produkte erzielt unfassbare Ergebnisse für die schönste Haut deines Lebens. Ab sofort spart man sich den Weg zur Kosmetikerin.Intense Mandelic Acid FacialHauterneuerndes Gel mit 10% Mandelsäure- Stark exfolierend (AHA) für ebenmäßige Haut.- Löst Verhornungen an der Hautoberfläche.- Stimuliert die Kollagen-Synthese und aktiviert die Zellregenerierung.- Sorgt für einen gleichmäßigen Hautton, kann Fältchen und Linien minimieren.- Der niedrige PH Wert sorgt für einen maximalen Effekt.- Ohne Parfum.Produkteigenschaften:- Vegan & Naturkosmetik konform- ohne Aluminiumsalze- ohne Farbstoffe- ohne Konservierungsstoffe- ohne Nanopartikel/Mikroplastik- ohne Parabene- ohne Paraffine/MineralölePressekontakt:NB Green Cosmetics GmbH(Nikki Benett Green Group)22765 Hamburg/Germanywww.spilanthox.comStephanie SchulzeMarketing International+49 40 59 362 89 12schulze@nb-greengroup.comOriginal-Content von: NB Green Cosmetics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169473/5479350