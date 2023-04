Köln (ots) -Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte und Rechtsanwalt Marc Klaas sind vom US-Fachverlag als Best Lawyers 2023 ausgezeichnet worden.Jahr für Jahr werden die besten Anwälte und Kanzleien in Deutschland vom renommierten US-Verlag Best Lawyers ermittelt. Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte und Rechtsanwalt Marc Klaas wurden als Best Lawyers 2023 gelistet. Rechtanwalt Klaas ist u.a. Ansprechpartner im Handels- und Gesellschaftsrecht und im Bereich M&A.Der Verlag Best Lawyers führt das Rating schon seit 1981 durch. Kern der Bewertung ist eine Umfrage unter Kanzleien und Anwälten, die die Arbeit ihrer Kollegen beurteilen. Hinter diesem Peer-to-Peer-Verfahren steckt der Gedanke, dass niemand die Arbeit eines Rechtsanwalts besser beurteilen kann als ein Anwalt. Durch die Beurteilung drücken Rechtsanwälte ihre Wertschätzung für die Arbeit anderer Kanzleien und Anwälte aus. Fallen die Bewertungen besonders positiv aus, werden die Kanzleien bzw. Rechtsanwälte anschließend noch einmal genau geprüft und dann in das Listing Best Lawyers aufgenommen. Dadurch wird die herausragende Arbeit der Kanzleien und Anwälte gewürdigt und für potenzielle Mandanten ist die Liste eine wichtige Informationsquelle.Bei MTR Legal wird dies als Auszeichnung für das gesamte Team verstanden. Gleichzeitig ist sie Ansporn, sich weiter zu verbessern und der nationalen und internationalen Mandantschaft eine kompetente und vertrauensvolle Beratung aus einer Hand liefern zu können.https://www.mtrlegal.com/MTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltMTR Legal RechtsanwälteKonrad Adenauer Ufer 8350668 Köln+49 221 9999220info@mtrlegal.comhttps://www.mtrlegal.comOriginal-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136523/5479345