News von Trading-Treff.de Im Hinblick auf die Entwicklung bei den Indizes hat sich das gesamte Marktsentiment gedreht. Seit Tagen geht es aufwärts. Die Frage ist: Wie geht es weiter. Wer dabei ist will Gewinne absichern. Wer noch einsteigen will, muss vorab eine Entscheidung über die Traderichtung fällen. Dieser Fallstrick ist ein Thema in der Videoaufzeichnung. Ein Index mit starkem Momentum Wer im Trading von Indizes auf Momentum setzt, der hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...