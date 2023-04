Bei verschiedenen Aktivitäten auf der Twitter-Website tauchte das Hundekopf-Motiv plötzlich auf. Die ungewöhnliche Aktion wirkte wie ein Boost auf den Wert der strauchelnden Digitalwährung. Zeitweise um 30 Prozent schnellte der Dogecoin-Wert, der schon seit Längerem in der Krise steckt, nach dem Logowechsel hoch. Was in allen Einzelheiten passiert war und vor allem warum, darüber lässt sich nur spekulieren, denn der Onlinedienst wechselte am 3. April ohne jegliche Erklärung in seiner Webversion vorübergehend zu dem Bild eines Hundes der japanischen Rasse Shiba Inu, der für die Digitalwährung Dogecoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...