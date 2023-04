Die BKS Bank erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 63,6 Mio. Euro (-23,7 Prozent). Der Jahresüberschuss wurde von Sondereffekten beeinflusst, so verringerte sich das Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen um 54,0 Prozent auf 20,7 Mio. Euro. Das volatile Börsenumfeld führte zu einem Rückgang des Ergebnisses aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten um 13,5 Mio. Euro auf -8,1 Mio. Euro. Die Zinserträge inklusive der sonstigen Zinserträge beliefen sich zum Jahresende 2022 auf 186,5 Mio. Euro (+11,7%). Den Zinserträgen standen Zinsaufwendungen in Höhe von 29,9 Mio. Euro gegenüber. Daraus ergab sich ein Zinsüberschuss vor Risikovorsorge in Höhe von 156,6 Mio. Euro, ein Zuwachs um 12,7 Prozent gegenüber dem ...

