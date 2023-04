Der Laborzulieferer Sartorius hat in den vergangenen Jahren bewiesen, Zukäufe erfolgreich in den Konzernverbund zu integrieren. Das Management rund um Joachim Kreuzburg will mit der vor Kurzem angekündigten milliardenschweren Übernahme von Polyplus an die Erfolgsstory anknüpfen. Indes stellen sich Analysten auf ein schwaches erstes Quartal ein.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Analyst Richard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...