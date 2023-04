Hamburg (ots) -Endlich spielt das Wetter mit und wir freuen uns auf ein Zimmer im Freien mit neuen Möbeln und Accessoires. Nach Tisch und Stuhl wagen sich nun auch Sofa, Sessel, Teppich und Leuchten an die frische Luft. Die Outdoor-Produkte der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion bringen Wohnzimmer-Feeling nach draußen und trotzen Wind und Wetter.Bei Gartenstuhl "Benet" verbindet sich das Trendmaterial Rope als offenes Geflecht mit dem Aluminiumgestell zu einer luftigen Sitzschale. Aus dem Wohnzimmer auf die Terrasse schaffen es der moderne Ohrensessel "Elin" und sein Fußhocker mit einem Gestell, das nicht rostet, einem speziellen Polsterschaum und Allwetterstoff. Wer gerne in Bewegung ist - auch beim Entspannen - wiegt sich in den gepolsterten Schaukelstühlen "Leska" hin und her. Die Kufen sind leicht abnehmbar, dann steht der Sessel fest auf dem Boden. Und unser Multitalent, die Liege "Lunen", mit verstellbarer Rückenlehne und einem dicken Polster macht sitzen, liegen und schlafen möglich. Beistelltisch "Texel" mit Glaskeramikplatte und Sonnenschirm "Savaneta" sind die perfekten Partner der Liege.Mit den Loungemöbeln "Ameland" zieht das Wohnzimmer nach draußen. Die lichtechten und langlebigen Polster auf Alu-Gestellen wiegen so wenig, dass sie leicht zu bewegen sind. Eine Teakholzplatte, Aluminiumgestelle und Kunststoffgeflecht sind Materialien, die attraktiv aussehen und nicht ausbleichen, schimmeln oder rosten. Der Werkstoffmix passt zur Sitzgruppe "Saba", die Natürlichkeit mit Eleganz verbindet.Aufeinander abgestimmte Teppiche, Kissen, Sonnenschirme, Leuchten und Accessoires runden die Outdoor-Kollektion von SCHÖNER WOHNEN ab und machen die große Familienrunde ebenso gemütlich wie das Kaffeekränzchen mit Nachbarn oder das Relaxen zu zweit.Das Bildmaterial (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EsTTZz__elhNvEsbgX41JH8BlhCZ7Vejo5WpXqL5lyrchQ?e=qFtBYH) steht Ihnen hier zur Verfügung.Weitere Neuheiten, Stile und Trends gibt es in der SWK Pressemappe Frühjahr 2023 (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EhksHboNE3hKk0euLGx7gewBPpjoZAAwQGyCK4lduPnwLQ)und den Frühlings-Inspirationen.Pressekontakt:Andrea KramerSCHÖNER WOHNEN-KollektionPR/ KommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.deWeb: schoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5479395