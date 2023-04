Google muss sparen. Im Januar entließ der Suchmaschinenkonzern auf einen Schlag 12.000 Mitarbeiter:innen. Jetzt streicht man die Benefits zusammen: Statt Macbooks gibt es Chromebooks. Fitnesskurse und Büromaterial werden zur Mangelware. Es kommt nicht oft vor, dass Ruth Porat, Finanzchefin von Google-Mutter Alphabet, sich in einem Memo an die Mitarbeiter:innen wendet. Am Freitag hat sie es getan, wie jetzt bekannt wurde. Und sie hatte keine guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...