Für die Nordex SE weht der Wind in Richtung Litauen: Hierfür hat der Windturbinenbauer einen neuen Auftrag für ein 106-MW-Windprojekt an Land gezogen. Konkret hat die Nordex Group Ende März mit der E energija group einen Vertrag über die Lieferung und Installation von Windenergieanlagen für ein 106-MW-Windprojekt in Litauen unterzeichnet. Der Auftrag umfasst die Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme ...

