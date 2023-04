FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- GOLDMAN CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 425 (440) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PETROFAC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 70 (160) PENCE - JEFFERIES STARTS AB DYNAMICS WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 1480 PENCE - JEFFERIES STARTS RENISHAW WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 3270 PENCE - KEEFE. BRUYETTE & WOODS RAISES VIRGIN MONEY TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 200 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS PENNON GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' - PRICE TARGET 940 PENCE - NUMIS REINITIATES ASHMORE GROUP WITH 'SELL' - PRICE TARGET 200 PENCE - NUMIS REINITIATES ASSETCO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 77 PENCE - NUMIS REINITIATES JUPITER FAND WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 137 PENCE - NUMIS REINITIATES LIONTRUST WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1100 PENCE - NUMIS REINITIATES MAN GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 250 PENCE - NUMIS REINITIATES NINETY ONE WITH 'REDUCE' - PRICE TARGET 155 PENCE - NUMIS REINITIATES POLAR CAPITAL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 450 PENCE - NUMIS REINITIATES QUILTER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 85 PENCE - NUMIS REINITIATES SCHRODERS WITH 'REDUCE' - PRICE TARGET 410 PENCE - NUMIS REINITIATES ST JAMES'S PLACE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1750 PENCE - RPT/BERNSTEIN STARTS HALEON WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 380 PENCE



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 630 (550) PENCE



