PPG und Correlation bilden langfristige Partnerschaft zur Innovationsförderung bei Haustierversicherungen

Pinnacle Pet Group ("PPG"), ein führender europaweiter Haustierversicherungsanbieter mit der JAB Holding Company als Mehrheitsaktionär, gibt bekannt, dass er Animal Friends Investments Ltd, die Muttergesellschaft von Animal Friends Insurance Services Ltd ("Animal Friends"), ein im Vereinigten Königreich ansässiger mehrfach preisgekrönter Haustierversicherungsanbieter, von Correlation One Holdings Ltd ("Correlation") kaufen wird.

Animal Friends ist ein Spezialversicherungsvermittler mit mehr als 400 Angestellten und einer 25-jährigen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung erschwinglicher Haustierversicherungen mit herausragendem Kundenservice. Animal Friends bietet derzeit Versicherungsschutz für mehr als 1.100.000 Katzen, Hunde und Pferde im Vereinigten Königreich und unterstützt Wohlfahrts- und Naturschutzorganisationen weltweit.

"Mit seinem einzigartigen Ansatz für Haustierversicherungen hat Animal Friends seit seiner Gründung im Jahr 1998 zur Rettung Tausender Tiere, zu positiven Veränderungen im Sektor und zum Schutz verwundbarer Ökosysteme auf der ganzen Welt beigetragen", so Dirk Beeckman, CEO des Haustierversicherungsportfolios von JAB. "Wir sind hocherfreut, das Team von Animal Friends in der PPG-Familie willkommen heißen zu dürfen und die preisgekrönten Dienstleistungen sowie seinen sozialorientierten Ansatz weiter auszubauen.

Animal Friends wird als Mitglied der PPG-Familie seine Marke, Kompetenz und Dienstleistungen weiter ausbauen und seine Reichweite im gesamten Vereinigten Königreich und auf neuen europäischen Märkten erweitern.

Der CEO von Animal Friends, Westley Pearson, äußerte sich wie folgt: "Die Pinnacle Pet Group ist ein spannendes neues Zuhause für Animal Friends. Unser Geschäft ist im Verlauf der letzten fünf Jahre gewachsen und diese Akquisition ist ein natürlicher Schritt, der unsere Position als einer der führenden Haustierversicherungsanbieter auf dem britischen Markt zementiert. Wir sehen der Zusammenarbeit mit JAB und PPG erwartungsvoll entgegen, um Veränderungen im Sektor voranzutreiben und neue Wege zu finden, das Leben von Haustieren und Tierhaltern zu verbessern."

Zusätzlich zum Verkauf von Animal Friends an PPG gehen PPG und Correlation eine langfristige Partnerschaft ein, um im Haustierversicherungssektor Wachstum und Innovation voranzutreiben, wie beispielsweise durch Waggel, ein wachstumsstarkes Haustier-Insurtech im Vereinigten Königreich, Vet-AI, ein Tele-Tiermedizin-Anbieter, Biscuit, eine innovative Treueplattform für Tierhalter, und Kozoo, ein aufstrebender Akteur auf dem französischen Haustierversicherungsmarkt.

"Der britische Haustierversicherungsmarkt hat über die letzten zehn Jahre hinweg der stetig steigenden Haustierhaltung entsprechend eine Phase kontinuierlichen Wachstums durchlaufen und das Versicherungsgeschäft weiter beschleunigt", sagte Michael Thorpe, Managing Director bei Correlation Risk Partners. "Unsere Partnerschaft mit der Pinnacle Pet Group bringt zwei hocherfahrene Teams zusammen, was uns, kombiniert mit der Tiefe und internationalen Reichweite des Portfolios von PPG, in die Lage versetzt, unser Haustierversicherungsangebot und angrenzende Dienstleistungen zu erweitern."

PPG wurde 2021 mit dem Ziel gegründet, Tierhaltern und Tieren Zugang zum besten Versicherungs- und Versorgungsangebot im Vereinigten Königreich und in Europa zu bieten. Die Akquisition von Animal Friends unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der behördlichen Genehmigung.

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 bleibt Animal Friends seinem Bekenntnis treu, Tiere zu retten, Veränderungen hervorzurufen und die Zukunft verwundbarer Ökosysteme zu schützen, sowohl im In- als auch im Ausland. Bis dato hat Animal Friends über 7,8 Millionen britische Pfund an mehr als 700 Tierwohlfahrtsorganisationen gespendet, von groß angelegten Gemeinschaftskampagnen bis zu kleinen Beiträgen und vereinzelten Projekten.

Über Pinnacle Pet Group

Pinnacle Pet Group ("PPG" oder "die Gruppe") ist ein führender europaweiter Haustierversicherungsanbieter, der von der JAB Holding Company gesteuert wird. Mit einer umfassenden Palette an Haustierversicherungsprodukten und -dienstleistungen ist die Gruppe auf Tierhalter, Vertriebspartner, Züchter, Tierheime und Tierärzte ausgerichtet. Die Gruppe wurde 2021 durch ein Joint Venture mit BNP Paribas Cardif gegründet.

