Saarbrücken (ots) -- Nur jeder fünfte Mensch in Deutschland plant, das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket zu nutzen. Das ergab eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.- Wie schon beim 9-Euro-Ticket will die Mehrheit das Deutschlandticket für Tagesausflüge, den Arbeitsweg und Alltagsbesorgungen verwenden.- Wer vom 49-Euro-Ticket nicht Gebrauch machen möchte, nennt in erster Linie schlechte Verbindungen bzw. die Verfügbarkeit vor Ort als Grund.Bundesweit im ÖPNV gültig, digital und monatlich kündbar: Das 49-Euro-Ticket - auch "Deutschlandticket" genannt - steht schon für den 1. Mai 2023 in den Startlöchern und soll wie das Vorgängermodell "9-Euro-Ticket" die Menschen in Deutschland finanziell entlasten. Gleichzeitig zielt es darauf ab, zum Wohle des Klimas einen stärkeren Anreiz für den Umstieg auf Bus und Bahn bei der Bevölkerung zu schaffen.[1] Doch nur rund jeder Fünfte (22,9 Prozent) plant, das 49-Euro-Ticket zu nutzen. Das ergab eine aktuelle Umfrage[2] des Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Der Großteil (67,1 Prozent) der Menschen in Deutschland hat hingegen nicht vor, das Deutschlandticket zu nutzen. Und jeder Zehnte (zehn Prozent) ist noch unentschlossen.FÜR TAGESAUSFLÜGE BESONDERS GEFRAGTVon Juni bis August letzten Jahres konnten die Menschen in Deutschland für nur neun Euro im Monat bundesweit den ÖPNV nutzen und 52 Millionen machten davon Gebrauch.[3] Civey hatte damals schon im Auftrag von CosmosDirekt gefragt, wofür sie das Ticket hauptsächlich verwenden wollten.[4] Rund ein Jahr später stellt sich nun für das Deutschlandticket die gleiche Frage[5]: Wie schon beim 9-Euro-Ticket (63,2 Prozent) möchte die Mehrheit (71,5 Prozent) mit dem 49-Euro-Ticket Tagesausflüge unternehmen. Doch auch für den täglichen Weg zur Arbeit scheint der ÖPNV an Attraktivität zugenommen zu haben: Fast jeder Zweite (48,3 Prozent) hat dies vor (9-Euro-Ticket: 24,2 Prozent). 41,7 Prozent möchten damit Alltagsbesorgungen wie beispielsweise Einkäufe oder Besorgungen erledigen (9-Euro-Ticket: 32,8 Prozent). Und obwohl auch das 49-Euro-Ticket in den Fernzügen der Deutschen Bahn nicht eingesetzt werden kann, beabsichtigt rund ein Drittel (33,1 Prozent), damit günstig in den Urlaub zu fahren (9-Euro-Ticket: 18,4 Prozent). 28,9 Prozent haben vor, mit dem Deutschlandticket ein Signal für den ÖPNV zu setzen (9-Euro-Ticket: 18,1 Prozent). Und 2,8 Prozent hatten zum Umfragezeitraum noch keine konkreten Pläne (9-Euro-Ticket: 8,4 Prozent).WAS SPRICHT GEGEN DAS 49-EURO-TICKET?Doch warum entscheiden sich viele gegen das Deutschlandticket? 46,5 Prozent der Menschen in Deutschland haben aufgrund der schlechten Verbindungen bzw. der Verfügbarkeit vor Ort nicht vor, das 49-Euro-Ticket zu verwenden.[6] Weitere 43,9 Prozent nutzen den ÖPNV grundsätzlich nicht. 41,6 Prozent bevorzugen flexible Verkehrsmittel wie beispielsweise den Pkw. Rund ein Drittel (31,2 Prozent) stört sich an den zu langen Fahrt- und Wartezeiten. Für 30,6 Prozent sind die überfüllten Verkehrsmittel ausschlaggebend und 20,5 Prozent haben Sicherheitsbedenken im ÖPNV. Der Preis spricht für 16,5 Prozent gegen eine Nutzung und für 8,6 Prozent spielt die automatische Verlängerung des Abonnements eine Rolle bei der Entscheidung gegen das Deutschlandticket.GROSSSTÄDTER BEVORZUGEN FLEXIBLE VERKEHRSMITTELIn Großstädten mit 5.000 oder mehr Einwohnern je km² gibt über die Hälfte (53 Prozent) der Befragten an, flexible Verkehrsmittel wie beispielsweise den Pkw zu bevorzugen. Für weitere 44,4 Prozent spricht die Überfüllung der Verkehrsmittel persönlich gegen die Nutzung und für 41,7 Prozent sind die Warte- und Fahrtzeiten zu lang. In ländlichen Orten mit weniger als 150 Einwohnern je km² zeigt sich ein anderes Bild: Für 57,9 Prozent der Befragten sprechen die schlechten Verbindungen beziehungsweise die Verfügbarkeit vor Ort persönlich gegen die Nutzung des 49-Euro-Tickets. 42,1 Prozent nutzen den ÖPNV in diesen Gebieten nicht und 42,1 Prozent bevorzugen flexible Verkehrsmittel.[1] Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/deutschlandticket-2134074[2] Bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage von Civey im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Februar 2023 wurden in Deutschland 2.548 Personen ab 18 Jahren befragt. Die Fehlertoleranz der ermittelten Ergebnisse liegt bei +/- 3,1 Prozentpunkten.[3] Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-9-euro-ticket-2028756[4] Bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage von Civey im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Juni 2022 wurden in Deutschland 1.005 Personen ab 18 Jahren befragt, die vorhatten, das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr zu nutzen. Die Fehlertoleranz der ermittelten Ergebnisse liegt bei +/- 5 Prozentpunkten.[5] Bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage von Civey im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Februar 2023 wurden in Deutschland 1.009 Personen ab 18 Jahren befragt, die vorhaben, das 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr zu nutzen. Die Fehlertoleranz der ermittelten Ergebnisse liegt bei +/- 5,9 Prozentpunkten.[6] Bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage von Civey im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland. Im Februar 2023 wurden in Deutschland 1.007 Personen ab 18 Jahren befragt, die nicht vorhaben, das 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr zu nutzen. Die Fehlertoleranz der ermittelten Ergebnisse liegt bei +/- 5,4 Prozentpunkten. Rund 1,7 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von rund 14,9 Mrd. EUR und mehr als 9 Mio. Kunden. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet. Generali Deutschland gehört zu der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit "Deutschland, Österreich und Schweiz" (DACH). Mit rund 19,6 Mrd. EUR Beitragseinnahmen und 12,2 Mio. Pressekontakt:Sabine GemballaMedia RelationsCosmosDirektT +49 681 966 7560Jörg LinderHead of Media RelationsT +49 241 456 5664presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter:@CosmosDirekt@GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63229/5479458