Insgesamt 68 Wohneinheiten in den drei Mehrfamilienhäuser in der Wuppertaler Klimasiedlung sollen mit Solarstrom aus einer Photovoltaik-Dachanlage mit 147 Kilowatt versorgt werden. Bilanziell lässt sich mit dem erzeugten Solarstrom etwa die Hälfte des verbrauchten Stroms der Haushalte decken.Die der Wuppertaler Klimasiedlung "Alte Dorfstraße" hat Naturstrom ein Photovoltaik-Mieterstromkonzept in Zusammenarbeit mit der I.D.G. Genossenschaft umgesetzt. Auf den Dächern der drei Mehrfamilienhäuser ist eine Photovoltaik-Anlage mit 147 Kilowatt Leistung installiert worden. Mittels einer eigens entwickelten ...

