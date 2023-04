Die TUI-Aktie setzt auch am heutigen Dienstag ihre Talfahrt fort. Nachdem die Papiere des Reiseveranstalters bereits in der vergangenen Woche mit Beginn der Kapitalerhöhung ordentlich unter Druck standen, nähert sich der Kurs - einschließlich dem Wert der Bezugsrechte für die neuen Aktien - nun einem neuen Allzeittief. Klar, TUI wird nicht müde, die Kapitalerhöhung positiv zu verkaufen. Vergangene Woche war auf der Homepage - im Rahmen eines "internen Interviews", also einer Art Advertorial mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...