Potsdam (ots) -Ein Geschenkbausparvertrag ist eine sinnvolle und zukunftsorientierte Geschenkidee. Er ist die perfekte Alternative zum Geldgeschenk von Eltern, Großeltern oder Paten. Anlässe zum Schenken gibt es viele - zur Geburt, Jugendweihe, Konfirmation.Bausparen für Kinder oder Enkel ist eine flexible Vorsorgeform, die mit den Ansprüchen der Kinder mitwächst und sich den Bedürfnissen anpasst. Ein geschenkter Bausparvertrag ist der optimale Grundstein, um in wenigen Jahren ein stattliches Guthaben anzusparen. Der Vertrag wird direkt auf den zu Beschenkenden abgeschlossen. Das finanzielle Fundament wird mit einem einmaligen Startguthaben oder regelmäßigen monatlichen Einzahlungen gelegt. Die Beschenkten können später frei darüber verfügen, egal, ob für Führerschein, Ausbildung oder Studium oder sogar die erste eigene Wohnung.Gerade jungen Menschen fällt das regelmäßige Sparen oft schwer, aber bereits mit kleinen Sparsummen lohnt sich ein Bausparvertrag. Jugendliche lernen so, früh ein kleines Vermögen aufzubauen und die Vorteile des Bausparens zu nutzen. Neben den Einzahlungen wächst das Geschenk durch Zinsen und später durch staatliche Förderung sowie vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers. Viele Anbieter belohnen junge Leute oft zusätzlich mit Bonuszinsen und bieten entsprechende Jugendtarife an. Im Rahmen der vertraglichen Höchstgrenze können zusätzlich weitere Geldgeschenke eingezahlt werden.Für Sparer ab 16 Jahre schenkt der Staat zusätzlich mit. So erhalten junge Bausparende bereits Wohnungsbauprämie. Hierbei ist nicht entscheidend, ob das Geld selbst eingezahlt oder geschenkt wurde. Bei Eintritt in das Berufsleben stocken vermögenswirksame Leistungen und gegebenenfalls Arbeitnehmersparzulage das Guthaben auf. Bis zum vollendeten 25. Lebensjahr muss das Guthaben nicht wohnwirtschaftlich eingesetzt werden und kann für einen anderen Wunsch genutzt werden.Pressekontakt:Ariane GreinerTel.: 0331 969 21 54Mail: ariane.greiner@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107633/5479493