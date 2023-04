Im Auftrag von Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) und ihren Partnern hat das unabhängige Beratungsunternehmen Z Star Mineral Resource Consultants (Pty) Ltd eine Neubewertung der Diamantenressource auf der Lulo-Mine in Angola vorgenommen. Durch sie steigt die alluviale In-situ-Ressource auf 153.870 Karat (1 Karat = 0,2 Gramm).Ermittelt wurden die verwässerten Volumina von 2,64 Millionen Kubikmeter auf der Grundlage der historischen Bergbauproduktionsdaten. ...

