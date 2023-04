Die Opec+ will ab Mai die Fördermenge drosseln. Davon haben in der Folge die Ölpreise und auch diverse Aktien massiv profitiert. Andreas Wolf von HeavytraderZ hat sich Chevron näher angesehen und stellt den passenden Trade vor. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ...