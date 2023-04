München (ots) -Mit dem eHealth Guide informiert jameda, Spezialist für Online-Terminbuchungen und Deutschlands größte Arzt-Patienten-Plattform, über die wichtigsten Trends im Gesundheitswesen:- Im März 2023 waren Beratungsangebote zur Schwangerschaft das meistgesuchte Thema, während Patientinnen in Berlin, Hamburg, Dortmund und Leipzig am häufigsten nach Angeboten zu Wechseljahren, Kinderwunsch und Mammographie suchen.- Die Top 5 der meistgesuchten Termine im März 2023: (1) Schwangerschaft (2) Osteopathie (3) Schmerztherapie (4) ADHS (5) Augenlaser-Behandlung- Die Top 3 der meist gesuchten Fachrichtungen im März bei jameda sind Dermatologen, Orthopäden und Augenärzte. Die beiden Erstgenannten verteidigen damit ihre Position auf den beiden Spitzenplätzen.Welche Themen Patienten bewegen, was betroffene Ärzte denken und welche Fachgruppen besonders digitalisiert sind, verrät die neueste Ausgabe des eHealth Guide. Hier geht es zum Download (https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/472107/26385e1c1b44b5826cbb2ce97fc043b8.pdf).Pressekontakt:Martin ElsässerPR Manager+49 30 - 220 131 522presse@jameda.deOriginal-Content von: jameda GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67966/5479504