Die Heizölpreise in Österreich sind leicht gestiegen, während sie in der Schweiz leicht und in Deutschland stark gesunken sind. Die überraschende Förderkürzung der OPEC+ lässt die Rezessionsängste wieder aufkommen. Zwei große deutsche Versicherer haben ihre Absicherung für die Nordstream-1-Pipeline erneuert und halten damit eine Wiederaufnahme der russischen Gasimporte offen. Die Rohölpreise und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...