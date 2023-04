NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Er habe den Aufstieg digitaler Spediteure in der Speditionsbranche untersucht, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Logistikunternehmen. Unternehmen wie Flexport hätten versucht, Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um dem etablierten Transportgewerbe Konkurrenz zu machen. Irving sieht jedoch die Etablierten der Branche weiterhin im Vorteil, denn Technologie sei zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für einen Erfolg. Es dürfte ein langer und arbeitsintensiver Weg werden, die Logistikfähigkeiten der etablierten Unternehmen zu kopieren./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 20:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004