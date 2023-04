Mit der KI von Midjourney lassen sich gefälschte Bilder erstellen, die täuschend echt aussehen. In vorauseilendem Gehorsam hat der CEO des Startups den Namen Xi Jinping ausgenommen und regt damit Kritik an. Um voraussehbaren Ärger gleich ganz zu vermeiden, hat David Holz, der CEO der generativen KI Midjourney, eine durchaus umstrittene Grenze gesetzt: Wer den Namen Xi Jinping eingibt, wird keine Fake-Bilder wie das des Papstes bekommen, der kürzlich in einen weißen Daunenmantel gehüllt im Netz viral ging. Das bestätigte Holz gegenüber der Washington ...

Den vollständigen Artikel lesen ...