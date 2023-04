Am 2. April wurde in Paris das Verbot von Leih-E-Scootern beschlossen. Wir haben bei Lime und Tier nachgefragt, was die Entscheidung für sie bedeutet - und ob deutsche Städte dem Beispiel folgen werden. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist kein Fan von E-Scootern. Nach der Bürgerbefragung am 2. April, bei der sich 89 Prozent für die Verbannung von elektrischen Mietrollern von den Pariser Straßen ausgesprochen hatten, zeigte sie sich äußert zufrieden mit dem Ergebnis und nannte den Wahlausgang einen "guten Tag für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...