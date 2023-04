ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas prognostizierte dem Unternehmen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick einen guten Start ins Jahr 2023. Höhere Preise und eine Verbesserung der Volumina in der Konsumsparte sollten Rückenwind verliehen haben. Die Aktien würden in Relation zum europäischen Konsumgütersektor mit einem Abschlag von 23 Prozent bewertet - bei einem historischen Abschlag von rund 17 Prozent./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 06:27 / GMT



ISIN: DE0006048432