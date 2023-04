© Foto: Deutsche Börse AG



Ob der April seinem Ruf als starker Börsenmonat in diesem Jahr gerecht wird, muss sich erst noch zeigen. Die Analysten von Warburg haben ihre Top-Picks für den Monat schon ausgewählt. w:o stellt die Liste vor.

Besonders großes Potenzial für die kommenden Wochen sehen die Warburg-Analysten beim Elektronik-Spezialisten Katek aus München. Das Unternehmen stellt unter anderem High-Tech-Komponenten für das Gesundheitswesen, Erneuerbare Energien und die E-Mobilität her. Beim Börsengang 2021 sorgte vor allem das Geschäft mit Ladestationen für Elektroautos für Kursfantasie.

Doch seit den Höchstständen im Herbst 2021 hat sich die Aktie fast halbiert. Warburg sieht hier jetzt gute Chancen für einen Rebound. Die Bewertung sei günstig und die Unternehmensprognose für das laufende Jahr etwas zu vorsichtig. Das Kursziel sehen die Analysten bei 31 Euro und damit ein Aufwärtspotenzial von 110 Prozent.

Ein weiterer Turnaround-Kandidat für Warburg - wenn auch ein paar Nummern größer als Katek - ist der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren fast drei Viertel an Wert verloren. Doch jetzt könnte das Unternehmen den "gordischen Knoten durchgeschlagen haben", schreibt Warburg.

Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren massiv in neue Produkte investiert. Jetzt wurde auch der mittelfristige Ausblick angepasst. Für die Analysten ein gutes Zeichen. Besonders das Wachstum bei den Bestellungen im Zukunftsbereich "Web & Digital" macht den Experten Hoffnung auf einen Turnaround. Sie sehen das Kursziel bei 37 Euro, ein Plus von mehr als 85 Prozent.

Warburg führt auch einige DAX- und MDAX Konzerne auf seiner kurzfristigen Watchlist. Starkes Kurspotenzial prognostizieren die Experten unter anderem bei der Deutschen Bank (+ 80 Prozent), Puma (+ 65 Prozent), Sixt Vz. (+ 55 Prozent) und Kion Group (+ 40 Prozent).

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion