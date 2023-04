Erholung im US-Automarkt: Auch deutsche Hersteller mit Umsatzsteigerungen

Werbung







Probleme in der Lieferkette setzten dem Automarkt im vergangenen Jahr zu. Der Start ins aktuelle Jahr gelang nun deutlich freundlicher, wie einige Konzerne vermelden konnten.



Nach einem turbulenten Jahre 2022 erlebte der Automarkt in den USA ein festeres erstes Quartal im Jahr 2023. Mehrere Hersteller konnten im Vergleich zum Vorjahr starke Umsatzanstiege verzeichnen. Beispielsweise konnten Hersteller wie Volkswagen ein Umsatzplus von 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr mitteilen. BMW konnte den Umsatz sogar um knapp 12 Prozent steigern. Toppen konnte dies noch General Motors, welche im ersten Quartal ein Umsatzplus von gut 18 Prozent erzielen konnten.









Nicht nur Umsatzplus überzeugt



Neben dem Umsatzplus können sich Anleger von BMW und Volkswagen ebenfalls über eine üppige Dividende erfreuen. Die Dividendensaison steht vor der Tür und erwartet werden Rekordausschüttungen einiger DAX®-Konzerne. Warum es Dividenden überhaupt gibt und wie diese sich auf die entsprechenden Basiswerte oder auch Zertifikate auswirken, thematisieren wir in unserem kostenlosen Webinar. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, einfach 10 Minuten vor Beginn auf den Anmeldungslink klicken.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC