Nieder-Olm (ots) -- So fruchtig. So leicht. So FRESH. - Neue Erfrischung von granini mit echten Früchten und weniger als 15 kcal (62 kJ) pro 100 ml- granini FRESH in drei Sorten: Kirsche, Maracuja und Grapefruit-Rosmarin- Ab 02. Mai für Handel und E-Commerce erhältlichWenn leckerer granini Fruchtsaft auf prickelndes Mineralwasser trifft, dann wird es "FRESH". So lautet das Produktversprechen der neuen Erfrischungsreihe von granini. Ab 02. Mai gibt es granini FRESH in den drei aufregenden Sorten Kirsche, Maracuja und Grapefruit-Rosmarin, die für echten Fruchtgenuss bei wenig Kalorien sorgen. Mit weniger als 15 kcal (62 kJ) ist granini FRESH der perfekte Durstlöscher für alle, die sich ohne schlechtes Gewissen eine leckere Auszeit gönnen möchten - egal ob beim Entspannen zu Hause oder für neuen Schwung unterwegs. Auch optisch zeigt die Range in der 750 ml Pfandflasche durch ihren bunten und modernen Look einen starken Auftritt. Wie alle granini Produkte ist auch granini FRESH vegan und kommt ohne Süßungsmittel und Konservierungsstoffe aus. Und das Beste: Endlich ist die Fruchtkompetenz der beliebten Saftmarke granini auch im Schorle-Segment zu finden und setzt neue Trends im Regal.granini FRESH: Erfrischende Sorten, wenig KalorienLeckerer Fruchtgenuss kann leicht sein - so die Produktaussage von granini FRESH. Die bekannte Saftmarke dehnt mit dem Konzept ihre Fruchtexpertise auf das Segment der Erfrischungsgetränke aus und zeigt, dass auch kalorienarm natürlich lecker sein kann. "Gerade wenn es stressig ist, wünschen sich "Konsument:innen eine kleine Auszeit und Abwechslung in ihrem Alltag. Derzeit ist das Angebot im Schorle-Regal jedoch zu 85 %* apfeldominiert und somit etwas eintönig. granini FRESH bringt bunte Vielfalt ins Sortiment und beweist, dass leckerer Geschmack und wenig Kalorien kein Gegensatz sind", sagt Katharina Schäfer, Brandmanagerin granini. "Neben zwei beliebten Schorle-Sorten in der Gastronomie - Maracuja und Kirsche - bringen wir mit Grapefruit-Rosmarin eine einzigartige und trendorientierte Sorte auf den Markt, die in diesem Sommer begeistern wird", ist sich Schäfer sicher.*= Nielsen IQ Trade Panel - D Total, Segment "Schorle", 2022Produktdaten granini FRESHSorten- Kirsche (8 % Fruchtgehalt)- Maracuja (4 % Fruchtgehalt)- Grapefruit-Rosmarin (8 % Fruchtgehalt)Produktmerkmale- Fruchtsaft mit prickelndem Mineralwasser- Weniger als 15 kcal (62 kJ) pro 100 ml- Vegan, keine künstlichen Süßungsmittel und KonservierungsstoffeGebinde- 750 ml PfandflascheLiefereinheiten an den Handel- Sixpacks- Displays, mehrfach sortiertUVP- 1,59 EURWebsite- www.granini.deÜber Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheit gleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u. a. abgerundet durch die Sirupmarke YO und die Kindermarke FruchtTiger. Mit über 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. Eckes-Granini arbeitet kontinuierlich daran, Treibhausgas-Emissionen zu vermeiden und über eine Vielzahl an Maßnahmen zu verringern. Darüber hinaus engagiert sich Eckes-Granini bei der Rynkeby Charity-Radtour mit einem eigenen Team. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Eckes-Granini Group finden Sie unter Nachhaltigkeitsbericht (eckes-granini.com) (https://www.eckes-granini.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/).Pressekontakt:Für weitere Informationen:Eckes-Granini Deutschland GmbHChristina Denbrock, Birgit EmdeLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmE-Mail: presse-deutschland@eckes-granini.comHerstelleranschriftEckes-Granini Deutschland GmbH, 55266 Nieder-OlmTelefon: 0 61 36 / 35 - 04, Telefax: 0 61 36 / 35 -14 00www.granini.deOriginal-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136513/5479578