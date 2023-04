Offenbach (ots) -"Wo dein Familientrip auch hingeht. Wo deine Lieblingsband auch spielt. Wo dich deine Shoppingtour auch hinführt: Hier liegst du richtig! B&B HOTELS." Das ist die Mechanik der von der Growth-Marketing-Agentur BRAND FACTORY® entwickelten 360-Grad-Kampagne für B&B HOTELS, die seit Anfang April u. a. im TV zu sehen ist.Die Werbekampagne umfasst drei sieben-sekündige TV-Sponsorings, die vor, während und nach den beliebten Sendungen "GZSZ", "Das perfekte Dinner" sowie "Shopping Queen" ausgestrahlt werden. Die TV-Sponsorings stellen emotionale Erlebnisse in den Vordergrund und präsentieren B&B HOTELS als die perfekte Übernachtungsmöglichkeit dazu. So zeigen sie Protagonist*innen zu Beginn immer bei einem Event bzw. einer Aktivität, bevor sie in der darauffolgenden Transition in ein bequemes B&B HOTELS-Bett fallen; im Anschluss folgt ein Hinweis auf das Sponsoring des TV-Formats."In nur sieben Sekunden erzählen die TV-Sponsorings unterschiedliche Geschichten, mit denen sich die Zielgruppe identifizieren kann: Sie holen Konsument*innen bei ihren Interessen ab und bringen diese in Zusammenhang mit B&B HOTELS", erklärt Hans Rüster, Managing Director von BRAND FACTORY®. Patrizio Iaquinandi, Head of Marketing & Communications von B&B Hotels Germany GmbH, ergänzt: "Dieses Konzept der 'Eventisierung' hat uns vollkommen überzeugt, denn es trägt dazu bei, die Marke B&B HOTELS nachhaltig im Bereich Value for Money und als Hotel für alle zu positionieren. Der von BRAND FACTORY® entwickelte Kampagnenclaim eröffnet - aufgrund seiner Mehrdeutigkeit - eine Welt der kommunikativen Möglichkeiten." Katja Jenne, Team Leader Brand Marketing von B&B Hotels Germany GmbH, weiter: "Die TV-Sponsorings liefern hierzu ein ideales Storytelling und erhalten durch die Transition einen modernen Look, der oft im Social-Media-Bereich Anwendung findet und sich ideal als 360 Grad-Kampagne für alle relevanten Kanälen adaptieren lässt."Die TV-Sponsorings wurden in Zusammenarbeit mit den Berliner Filmspezialisten "Modest Department" produziert; für die Mediaplanung zeichnet sich die Frankfurter Mediaagentur "DunkelGrün" verantwortlich. Zusätzlich zum TV wird die Kampagne ohne Sponsoring-Hinweis über Social Media und Display Ads ausgespielt. Zeitnah folgen Influencer Kooperationen, insbesondere auf Instagram, durch die in den Event Passion Points Ausgehen, Fußball-Fan, Aktivurlaub und City Trips weitere wichtige Interessen abgedeckt werden. Denn egal wohin der Kurztrip geht: Mit über 165 Hotels ist B&B HOTELS meist auch da - und immer die richtige Wahl.Hier geht's zu den Videos:Shopping (https://youtu.be/3eeUkpOKcfQ)Familie (https://youtu.be/ERiNvpomfKM)Konzert (https://youtu.be/bYAj_Qp6rOc)Über B&B HOTELS:Die B&B Hotels Germany GmbH ist ein Tochterunternehmen der führenden und am schnellsten wachsenden internationalen Hotelkette B&B HOTELS mit über 650 Hotels in 14 Ländern. Die finanzstarke Gruppe - Mehrheitseigner ist das Private Equity Unternehmen Goldman Sachs - setzt auf Wachstum: Bis 2030 sind 400 Hotels in Deutschland sowie Österreich und 3.000 Hotels weltweit geplant. In Deutschland ist B&B HOTELS seit 1998 auf dem Markt präsent und mit derzeit 167 Hotels in fast 100 Städten vertreten. Mit einer Kombination aus hochstandardisiertem Komfort, Design und erstklassigen Dienstleistungen zu einem attraktiven Preis bietet B&B HOTELS ein optimales Angebot für Geschäfts- und Freizeitreisende. B&B HOTELS folgt einem eigens entwickelten, hochstandardisierten Hygienekonzept und lässt alle B&B HOTELS mit einem entsprechenden Hygienesiegel zertifizieren.Über BRAND FACTORY®:BRAND FACTORY® ist eine unabhängige, inhabergeführte Werbeagentur, die zu den kreativsten Agenturen Deutschlands gehört. Die Growth-Marketing-Spezialisten aus Offenbach bringen die Erfahrung aus über 20 Jahren Marketing-Kommunikation mit. In der jüngeren Vergangenheit hat sich BRAND FACTORY® durch die Übernahme von Digital-, Social-Media- und Influencer-Marketing-Spezialisten weiter als Full-Service-Dienstleister positioniert. 60 Expertinnen und Experten arbeiten mit voller Leidenschaft und auf das Ergebnis fokussiert für ihre Kundinnen und Kunden. Ihre Methode: aus der Marktkenntnis und -analyse die richtigen Schlussfolgerungen ziehen - und damit Wachstum für die Auftraggeberinnen und Auftraggeber generieren.Weitere Informationen zu BRAND FACTORY® sowie den neuen Imagefilm der Agentur finden Sie unter: https://www.brand-factory.dePressekontakt:Fabio RupeGeschäftsführender Gesellschafter BRAND FACTORY® GmbHTel.: +49 (0) 69 8700123-12E-Mail: fabio.rupe@brand-factory.deOriginal-Content von: Brand Factory GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164483/5479573