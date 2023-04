Die Aktie von Airbus hat sich zuletzt stark präsentiert. Am Montag gelang der Sprung auf 126,26 Euro und damit ein neues Mehrmonatshoch. Das Papier profitierte dabei von einer positiven Einschätzung der Bank of America (BofA). Nun müssen weitere Anschlusskäufe folgen, um den nachhaltigen Ausbruch zu vollziehen.Die US-Investmentbank Bank of America die Aktie von Airbus in die Liste der "Top 10 Best Ideas" aufgenommen. Die Bewertung lautet weiterhin "Buy", das Kursziel wurde mit 200 Euro bestätigt. ...

