Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG



Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG

ISIN: DE000A1TNNN5



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.04.2023

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Nils Scharwächter



Ausblick 2023 stellt Weichen für Ergebnissprung in 2024

Die A.S. Création Tapeten AG hat gestern den Geschäftsbericht für 2022 veröffentlicht und im Zuge einer Analysten- und Investorenveranstaltung präsentiert. Insgesamt lagen die Ergebnisse für 2022 im Rahmen und der Ausblick für 2023 etwas unter unserer Erwartung. Wichtiger ist jedoch, dass wir die mittelfristige Perspektive des Produktes Tapete in Kombination mit der eingeleiteten Neuausrichtung für äußerst attraktiv erachten.

Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen, EBIT durch Sondereffekt belastet: Mit einem Umsatz von 31,5 Mio. in Q4 lag die Entwicklung im Schlussquartal zwar erneut unter dem Wert des Vorjahres (-10,2% yoy), aber leicht über unserer Erwartung (30,7 Mio. Euro). Damit erreichte A.S. Création im Gesamtjahr 2022 Erlöse von 134,0 Mio. Euro, was einem Rückgang von 8,0% entspricht. Das EBIT war mit -8,6 Mio. Euro deutlich negativ (VJ: +5,7 Mio. Euro), lag jedoch innerhalb der zuletzt angekündigten Bandbreite von -6,5 bis -9 Mio. Euro (MONe: -8,3 Mio. Euro). Grund für den signifikanten Ergebnisrückgang war zum einen der um 11,1 Mio. niedrigere Rohertrag, der dem niedrigeren Umsatz sowie der durch Energiekosten und höheren Inputpreisen reduzierten Marge (-4PP auf 45,7%) geschuldet ist. Zum anderen wurden Einmalbelastungen für notwendige Anpassungen der Personal- und Produktionsstruktur (-2,3 bzw. -1,9 Mio. Euro) zurückgestellt und eine außerordentliche Abschreibung auf Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von 0,4 Mio. Euro vorgenommen. Trotz der negativen Ergebnisentwicklung ist es dem Unternehmen durch ein striktes Working Capital Management gelungen, einen ausgeglichenen operativen Cash Flow zu erzielen und die solide Finanzposition aufrechtzuerhalten (Nettoliquidität: 5,5 Mio. Euro).

Verhaltener Ausblick auf 2023 stellt Weichen für Ergebnissprung in 2024: Aufgrund der weiterhin eingetrübten Konsumstimmung geht der Vorstand von einer Umsatzbandbreite von 125 bis 134 Mio. Euro für 2023 aus. Da die in 2022 eingeleiteten Strukturanpassungen erst in 2024 ihre volle Wirkung entfalten werden, wird gleichzeitig von einem EBIT in der Bandbreite von -2 bis +1 Mio. Euro ausgegangen. Wir lagen mit unserer Erwartung für 2023 insbesondere beim Ergebnis oberhalb dieser Werte und haben unsere Prognosen entsprechend angepasst. Die Details zu den ergriffenen Maßnahmen geben uns aber Anlass dazu die Ergebniserwartung für 2024 ff. zu erhöhen und stimmen uns insgesamt positiv. So erwartet A.S. Création durch die Anpassungen in der Personalstruktur eine Kostenquote von 25%, was unterhalb unserer bisherigen Erwartung lag. Zudem erwarten wir durch den Launch des neuen internationalen E-Commerce Shops (www.new-walls.com) in Kombination mit dem Vormarsch der Digitaldruck-Technologie, dass die Rohertragsmarge durch den steigenden E-Commerce Anteil sowie die bessere Auslastung der angepassten Produktionskapazitäten wieder in den langfristigen Korridor von 47,5%-52,5% gebracht werden kann (siehe Grafik auf der Folgeseite).

[ABBILDUNG]



Fazit: 2022 war sowohl in der Tapetenindustrie als auch bei A.S. Création das schlechteste Jahr in der jüngeren Historie. Das schnelle und entschlossene Handeln des Managements hat jedoch Schlimmeres vermieden und u.E. die Weichen für eine stärkere Wettbewerbsposition gestellt. Entsprechend sehen wir den signifikanten Abschlag von über 60% zum Eigenkapital für nicht gerechtfertigt. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 Euro.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26709.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°