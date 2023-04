SoftServe, ein führendes Softwareentwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Technologie-Innovationen, ist seit Ende Dezember 2022 TISAX-zertifiziert. Die SoftServe Standorte Frankfurt am Main, Breslau und Lwiw haben die wichtige Zertifizierung vom TÜV Nord erhalten.

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), ist der Informationssicherheitsstandard des Verbandes der deutschen Automobilindustrie (VDA) und eine wichtige Voraussetzung für IT-Dienstleistungen in der deutschen Automobilindustrie. Die Zertifizierung erfordert von IT-Dienstleistern im Bereich Automotive höchste Standards in der Informationssicherheit sowie Datenverarbeitung und stellt hohe Anforderungen an Prozesse, Technologien und organisatorische Maßnahmen. Die TISAX-Zertifizierung garantiert, dass SoftServe ein geprüfter und verifizierter Anbieter von IT-Lösungen für die Automobilindustrie ist.

"Wir sind stolz darauf, die TISAX-Zertifizierung erhalten zu haben, die unser Engagement für Kundenservice und den Schutz von Geschäftsdaten widerspiegelt", sagt Viktoriya Klymenko, VP Client Success bei SoftServe."Diese erfolgreiche Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für SoftServe, denn damit erhalten unsere Kunden die Gewissheit, dass wir die höchsten Standards der Informationssicherheit und die vorausgesetzte Compliance einhalten und die größte Qualität und Sicherheit bieten können."

Die TISAX-Zertifizierung beweist, dass SoftServe aufgrund seiner umfassenden Softwareentwicklungs- und IT-Beratungskompetenz innovative Lösungen anbieten kann, welche die Geschäftsprozesse der Kunden optimieren und verbessern.

Weitere Informationen über SoftServe und seine Dienstleistungen finden Sie auf der Unternehmenswebsite.

Über SoftServe

SoftServe ist ein Softwareentwicklungs- und IT-Beratungsunternehmen. SoftServe informiert, transformiert, beschleunigt und optimiert die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen und das mit Lösungen auf technologischem Spitzenniveau. Die End-to-End-Lösungen und die Expertise von SoftServe sorgen für Innovation, Qualität und Geschwindigkeit in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Fertigung und Finanzdienstleistungen. SoftServe ermöglicht Unternehmen und Softwarefirmen, sich von der Konkurrenz abzuheben, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich auf dem heutigen Markt zu behaupten ganz gleich, wo sie sich derzeit auf ihrem Weg befinden.

