Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4143/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/34 geht es um die Index-Besonderheiten am Beispiel der Bawag-Dividende: Die Aktie bringt dem ATX Minuspunkte, ist aber als zweitgrösster Gewinner bei der Wiener Börse geführt. Beides ist richtig. Weiters noch Statistik zum Q1, das ja schon Börsegeschichte ist. News habe ich zu Wienerberger, S Immo (Dividende und ATX-Beobachtungsliste), Post, Montana Aerospace, Research zu RBI, Erste Group, Kontron und Knaus Tabbert. Und finally eine Einladung vom ZFA bzw. eine arge ...

