NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kontron von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die strategische Neuaufstellung sei auf gutem Weg, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus beim Hersteller eingebetteter Rechnertechnologie liege nun auf Fusionen und Übernahmen, um so das Profil in puncto "Internet der Dinge" zu schärfen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 06:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 06:16 / ET



ISIN: AT0000A0E9W5