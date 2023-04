Im weiterhin freundlichen Marktumfeld setzt auch die Aktie der Deutschen Telekom ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate ungebremst fort. Am Dienstag hat der DAX-Titel einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Morgan Stanley hat sich in einer neuen Studie geäußert und rät unverändert zum Kauf.Angesichts der jüngsten Quartalszahlen hat Analyst Emmet Kelly seine Schätzungen überarbeitet. Die T-Aktie bleibe aber dank des Anstiegs von Dividende und Gewinn je Aktie sein Favorit in der Branche. ...

